Federica Pellegrini e Gabriele Detti / È lui un nuovo fidanzato dopo Filippo Magnini?

Federica Pellegrini e Gabriele Detti (Spy)

NUOVO AMORE PER FEDERICA PELLEGRINI?

Colpo di scena nella storia "infinita" tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini: la campionessa azzurra di nuoto avrebbe un nuovo amore. Lui è un altra stella del nuoto azzurro: Gabriele Detti, nuotatore specializzato nello stile libero, campione mondiale in carica degli 800 m stile libero, medaglia di bronzo nei 400 m stile libero e nei 1500 m stile libero ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016. A lanciare lo scoop è il settimanale Spy "nel numero in edicola da sabato 19 agosto, svela in esclusiva i nuovi sviluppi della vita sentimentale di Federica Pellegrini. - e ancora - Single dopo la recente rottura con Filippo Magnini, la nuotatrice ha rafforzato il rapporto con il giovane collega Gabriele Detti. Lui è il "bello che avanza" del nuoto italiano: 22enne livornese, campione mondiale in carica degli 800 metri stile libero e single da non molto, dopo la fine della storia con la collega Stefania Pirozzi. I due trascorrono lunghe serate insieme e sui social non si contano più i loro "mi piace" sulle rispettive foto".

GABRIELE DETTI "SCALZA" FILIPPO MAGNINI NEL CUORE DELLA AZZURRA?

Entrambi single dopo la chiusura di una storia importante, Federica Pellegrini e Gabriele Detti avrebbero trovato complicità e feeling nell'altro e pare proprio che questa intesa sia diventata qualcosa di più. A confermarlo, secondo il noto settimanale, anche alcuni gesti social, come i like alle foto dell'altro. Federica Pellegrini ha quindi dimenticato e "accantonato" la storia con Filippo Magnini, suo amore storico? Fino a pochi giorni fa si parlava di pausa di riflessione, l'ennesima per la coppia, che pare abbia voluto proprio Federica, e forse questa le è serviota per capire di voler voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Che questo capitolo si chiami proprio Gabriele Detti?

