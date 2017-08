GAME OF THRONES 7/ Anticipazioni, video traier puntata 7x06 21 agosto: Tyrion e quello sguardo cupo a Danaerys

Games of Thrones 7

Mancano davvero pochi giorni al sesto e penultimo appuntamento d Game of Thrones 7, che sarà rilasciato domenica in prima serata sui canali americani. I fan italiani, naturalmente, potranno seguire l'episodio in esclusiva su Sky Atlantic poche ore dopo, precisamente alle 3.00 di lunedì 21 e in replica alle 22.15. Cosa succederà nel nuovo attesissimo capitolo della serie tratta dai best-seller di George RR Martin? A svelarlo è stata la HBO, che nelle ultime ore ha diffuso il trailer della puntata online, rilasciando qualche piccola anticipazione su ciò che accadrà. Ad aprire il videoclip ufficiale è la voce di Beric Dondarrion, che dà il via alla scena con queste parole: "La morte è il nemico. Il primo e l'ultimo. Il nemico vince sempre, e noi dobbiamo combatterlo". Il suo messaggio sarà accompagnato dalle immagini sullo sfondo, che mostrano la "Compagnia dell'Anello" di Westeros sempre più vicina al nord dopo aver oltrepassato la barriera.

LO STATO D'ANIMO DI DANAERYS

Sui social - e non solo - si rincorrono numerose le anticipazioni su ciò che succederà nella prossima puntata di Game of Thrones 7. Dal video trailer pubblicato nelle ultime ore, in particolare, è possibile scorgere lo sguardo cupo che Tyrion riserva a Danaerys, ma a cosa è dovuta la sua espressione? Al centro del suo stato d'animo potrebbe esserci il rifiuto di una tregua con Cersei? Contemporaneamente, è possibile scorgere la Madre dei Draghi sempre più afflitta e con lo sguardo perso nel vuoto, ma a chi sono rivolti i suoi pensieri? Forse è in pena per il suo amato Jon o dietro alla sua preoccupazione c'è dell'altro? Intanto, dalle immagini trasmesse dalla breve clip, si può anche vedere l'avanzata dell'esercito del Re della Notte, il tutto mentre Jon fa il possibile per catturare un soldato non morto per dare prova a Cersei del pericolo imminente. Riuscirà a portare a termine il suo compito?

© Riproduzione Riservata.