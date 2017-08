Gigio Donnarumma e Alessia Infante/ Ultime vacanze a Portofino: tra i due spunta un intruso...

Gianluigi Donnarumma e Alessia Infante

Ultimi scampoli di vacanze per l'estremo difensore del Milan Gianluigi Donnarumma, grande protagonista dell'estate con un rinnovo prima rifiutato e poi accettato. Il portiere si sente sereno tra le braccia della sexy Alessia Elefante a Portofino, come mostrano le immagini esclusive di Novella 2000. Alessia, studentessa di Castellammare di Stabia dai lunghi capelli castani e un fisico invidiabile, ed è con lei che chiude la sua estate a Portofino prima di rimettersi tra i pali con la maglia del Milan pronto a disputare una grande stagione. In barca i due restano a stretto contatto, ma tra lui e lei c'è un intruso particolare, il cellulare di Donnarumma. Social, come tutti i ragazzi della sua età, Donnarumma sembra curarsi più dei suoi follower: 117mila su Twitter e 1,3 milioni su Instagram.

VACANZE A PORTOFINO PER IL PORTIERE DEL MILAN E FIDANZATA

L'abbronzatissima Alessia, 20 anni, decide quindi di prendere il sole in solitudine, lasciando la sua metà alle prese con lo smartphone. Poi però la passione li fa riavvicinare e Gianluigi non può far altro che cedere al fascino delle curve del suo amore. In perfetta sintonia, si vocifera che la coppia sia già pronta alla convivenza. Il calciatore vorrebbe infatti acquistare una casa nel centro di Milano dove ospitare la sua famiglia, della quale fa parte anche la sua compagna. Per Gianluigi Donnarumma un periodo d'oro quindi tra amore e rinnovo milionario con il Milan. Nella stagione che porterà ai Mondiali in Russia, l'enfant prodige del calcio europeo è pronto a stupire per consacrarsi in maniera definitiva.

