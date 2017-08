Gloriana/ Sarà l'ultima volta al fianco di Pupo dopo la scomparsa di Pino Moris? (Napoli Prima e Dopo)

Napoli prima e dopo, Gloriana

Potrebbe essere dunque questa l'ultima edizione in assoluto di 'Napoli Prima e Dopo'? Secondo Gloriana sì anche se esponenti di spicco della musica napoletana, come Gigi Finizio, hanno affermato che, una volta metabolizzato il grande dolore per la scomparsa di Pino Moris, potrebbe essere il figlio Massimo a raccogliere l'eredità paterna e riuscire a lavorare per la realizzazione del festival in futuro. Di sicuro anche quest'anno Gloriana sarà al suo posto al fianco di Pupo per raccontare la storia della musica napoletana, canzone dopo canzone. L'importanza di 'Napoli Prima e Dopo' per Gloriana è rappresentata anche dal fatto che la cantante, dopo una sfolgorante carriera negli anni Settanta proprio grazie a un grande repertorio di canzoni napoletane, ha messo in secondo piano la carriera, che pure ha continuato con concerti di grande successo, per adoperarsi nella realizzazione dello show, per individuare ogni anni gli interpreti giusti che potessero far trasparire la vera essenza della musica napoletana. Appuntamento con Gloriana e l'edizione 2017 di 'Napoli Prima e Dopo' venerdì 18 agosto 2017 su Rai 1.

L'AMORE CON PINO MORIS

Gloriana è stata legata per decenni al marito Pino Moris, produttore e autore di 'Napoli Prima e Dopo'. Ma questa del 2017 sarà un'edizione particolare della rassegna canora, visto che Pino Moris è scomparso proprio quest'anno, e ci sarà dunque anche spazio per un ampio e sentito ricordo verso colui che più di ogni altro ha lavorato per rendere grande quella che al momento resta la più importante manifestazione canora dedicata alla musica partenopea, l'unica a trovare uno spazio così di primo piano nel palinsesto della Rai in prima serata. La scomparsa di Pino Moris è avvenuta recentemente, nello scorso mese di luglio, e ha gettato Gloriana nella disperazione, tanto che la cantante ha annunciato di non vedere future edizioni di 'Napoli Prima e Dopo', essendo venuta a mancare l'anima della manifestazione, che anche per l'edizione di quest'anno, fino a pochissimi giorni prima della sua morte, si è speso per riuscire a realizzare il programma con alcuni dei nomi più importanti della musica dle nostro paese.

IL SUO RUOLO

Oggi, venerdì 18 agosto 2017 su Rai 1 tornerà l'appuntamento con 'Napoli Prima e Dopo', la rassegna dedicata alla canzone napoletana che vede alternarsi sul palco i più grandi artisti della musica italiana, nella reinterpretazione di molti classici. Al fianco di Pupo alla conduzione ci sarà anche quest'anno quello che dal 1983 è il volto storico della manifestazione, ovvero la cantante partenopea Gloriana, che addirittura dalla prima edizione della manifestazione svolge il ruolo di co-conduttrice sul palco. Gloriana non solo introduce gli artisti e, in alcune fasi dello show, lei stessa canta alcune grandi canzoni del repertorio partenopeo. L'artista infatti viene considerata una vera e propria enciclopedia della canzone napoletana, e ogni anno svela particolari, retroscena e genesi dei brani scelti, con grande dovizia di particolari avendo conosciuto buona parte degli artisti che hanno dato vita a canzoni rimaste nell'immaginario collettivo. Ascoltare Gloriana con i suoi aneddotti è un appuntamento imperdibile di 'Napoli Prima e Dopo'.

© Riproduzione Riservata.