Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni, Elettra Lamborghini pronta a conquistare la De Lellis: lo scoop

GIULIA DE LELLIS HA GIÀ FATTO COLPO!

Si rincorrono le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta della seconda edizione che vede confermati alla guida la bella Ilary Blasi e al suo fianco il giornalista Alfonso Signorini. Proprio quest'ultimo, nel numero di Chi in edicola da mercoledì, ha svelato i sedici nomi (quasi) certi del nuovo cast; tra questi spunta anche quello di Elettra Lamborghini, ormai veterana dei reality show. La bella ereditiera pare però stia smuovendo le acque prima dell'ingresso nella Casa più spiata d'Italia, manifestando preferenze per alcuni compagni d'avventura, anzi, per una in particolare: Giulia De Lellis. Stando a quanto rivela il settimanale Nuovo Tv, Elettra Lamborghini avrebbe "puntato" la bella fidanzata di Andrea Damante.

ELETTRA LAMBORGHINI PRONTA AD INFUOCARE LA CASA

"L'ereditiera avrebbe confessato agli amici più intimi di aver già messo gli occhi su Giulia De Lellis - si legge sul settimanale di Riccardo Signoretti - Sarà lei la prossima preda diElettra? La Lamborghini ha già partecipato al GF Vip spagnolo, facendo scalpore proprio per un flirt con una coinquilina. Quello che è certo - conclude l'articolo - è che lei metterà in valigia solo biancheria intima sexy, da vera 'panterona'". Insomma, se entrambe dovessero essere confermate nel cast del Grande Fratello Vip 2, è chiaro che le scintille e le sorprese non mancheranno; d'altronde il cast di quest'anno è particolarmente ricco e vario. Ricordiamo, infatti, che i nomi annunciati da Signorini sono: Giulia De Lellis, Serena Grandi, Simona Izzo, Aida Yespica, Daniele Bossari, Rosa Perrotta, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Marco Predolin, Jeremis e Cecelia Rodriguez, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Stefano Sala, Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser.

