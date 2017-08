I BORGIA/ Anticipazioni 18 agosto: il matrimonio di Lucrezia

I Borgia, la terza stagione in onda su Cielo

PRIMO EPISODIO

Torna in prima serata I Borgia, la serie televisiva canadese ideata da Neil Jordan e incentrata sulle vicende di una delle più influenti famiglie d'Italia tra il XV e il XVI secolo. L'epurazione e Amore fraterno sono i titoli dei due episodi in onda stasera, rispettivamente il secondo e il terzo della terza stagione. Primo episodio, L'epurazione: del tutto riabilitato, papa Alessandro ordina a Sforza di mettere sotto torchio i cardinali che tramavano contro di lui. Una volta ottenute le prove, Alessandro li bandisce, ma il cardinale Orsini non è disposto ad allontanarsi tanto facilmente. Caterina Sforza, dal canto suo, cospira contro il Papa. In lei trovano appoggio non solo Orsini, ma anche Vitelli e Colonna. Con suo grande disappunto, Lucrezia viene promessa sposa ad Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie e principe di Salerno. Solo così si rende conto di amare Cesare più di ogni altro uomo, e perciò lo supplica di accompagnarla a Napoli dopo le nozze. Guest star del primo episodio, Sebastian De Souza (Alfonso d'Aragona), David Dencik (Cardinale Orsini), Peter Stebbings (Cardinale De Luca), Prometheus Aleifer (Roberto Orsini) e Pilou Asbæk (Paolo Orsini).

SECONDO EPISODIO

Secondo episodio, Amore fraterno: papa Alessandro porta a termine la sua vendetta. Gli imputati subiscono un trattamento non proprio lusinghiero, spogliati pubblicamente di onori e ricchezze. Cardinal Versucci lo sfida appiccando fuoco alle sua stanze, non prima di aver rubato una piccola parte del Tesoro del Vaticano. A Giovanni, figlio illegittimo di Lucrezia, viene impedito di soggiornare nella nuova corte. Cesare si batte a nome della sorella, dando luogo a non pochi diverbi in casa dei novelli sposi. Di fatto, Lucrezia e Alfonso hanno appena convolato a nozze, e la festa viene rovinata da Cesare che si scontra pubblicamente col cognato. Lucrezia è dalla sua parte: gli affetti familiari vengono prima di tutto, e solo un Borgia può amare davvero un'altra Borgia. Guest star del secondo episodio, Sebastian De Souza (Alfonso d'Aragona), Peter Stebbings (Cardinale De Luca), Prometheus Aleifer (Roberto Orsini), Pilou Asbæk (Paolo Orsini), David Dawson (Ambasciatore francese) e Matias Varela (Re Ferdinando II di Napoli).

