IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Cristobal è impotente? I dubbi di Donna Francisca

Il Segreto

LA CONFESSIONE DI FRANCISCA

Il Segreto tornerà anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45, riportando in scena i terribili intrighi di Cristobal Garrigues. L'uomo sarà pronto a tutto per conquistare Emilia, a sua volta rassegnata al suo triste destino. Ma qualcosa di inatteso potrebbe cambiare le cose, dando un nuovo vantaggio alla famiglia di Raimundo e a Donna Francisca. Sarà proprio quest'ultima a confessare di conoscere il segreto più nascosto del suo terribile rivale: anche se il suo chiodo fisso è Emilia, Cristobal non potrà mai avere con lei una relazione passionale. Le vessazioni subite dal padre adottivo quando era solo un ragazzo, infatti, lo hanno reso impotente. Tali dichiarazioni, rese note davanti allo stesso Garrigues, manderanno il villain su tutte le furie: lui negherà senza esitazione, sarà davvero sincero? Nel frattempo, Raimundo si presenterà alla villa annunciando alla Montenegro di avere accettato la carica di Intendente: i motivi di questa decisione saranno fin da subito molto chiari e riguarderanno proprio la matrona...

ANTICIPAZIONI 18 AGOSTO: IL SACRIFICIO DI CAMILA

A Il Segreto sono tempi duri per Camila, costretta a fare i conti con due gravissimi problemi da affrontare: da un lato le condizioni di salute di Hernando, ancora in pericolo a causa delle gravi ferite causate dal crollo delle gallerie di Los Manantiales. Dall'altro le pressioni di Nestor, pronto a tutto per scoprire dove si trovi la figlia Belen. A peggiorare le cose, ci sarà l'assoluta solitudine della padrona di casa che non potrà parlare con il marito dell'incubo che la sta sconvolgendo. L'unica persona in grado di ascoltarla e consigliarla, nei limiti del possibile, in questa difficile situazione sarà Don Anselmo: al sacerdote, la cubana racconterà i ricatti subiti da Nestor, che l'ha costretta a vivere con lui dei momenti di passione. Camila preciserà di essere pronta a tutto pur di salvare la vita a Hernando che già ora è costretto a lottare per sopravvivere a causa dell'attentato organizzato dallo stesso Nestor.

