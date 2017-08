IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni e diretta streaming 18 agosto: Luciana Biggi e Antonella Multari

Alessandra Viero conduce Il terzo indizio

Torna stasera Il terzo indizio su Retequattro con altri numerosi casi di cronaca mostrati da Alessandra Viero e che ci portano a capire diverse situazioni interessanti legate a fatti molto complicati. Si analizzeranno i casi legati a Luciana Biggi e Antonella Munari che hanno scosso il nostro paese. La prima è stata uccisa a vico di San Bernarndo oltre dieci anni fa in una maniera spregevole. La seconda invece fu colpita da Delfino che ha ricevuto poi la semilibertà. Sono diversi i materiali di repertorio che verranno mandate in onda e che ci porteranno anche a poter riflettere. Il pubblico si potrà confrontare per la trasmissione sui social network come Twitter. Sarà possibile seguire Il terzo indizio tra poco su Retequattro e potremo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone grazie al portale di Mediaset cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

L'APPUNTAMENTO DI OGGI

Stasera andrà in onda "Il terzo indizio" in prima serata su Retequattro, Alessandra Viero, testimonial contro la violenza sulle donne, sarà protagonista della trasmissione. La giornalista e conduttrice televisiva avrà il compito di introdurre e commentare docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca che, spesso, hanno spaccato l’opinione pubblica. Da una parte troviamo indagini che sembrano presto risolte e poche prove per individuare i colpevoli. Dall’altra c'è la ferma convinzione delle famiglie delle vittime e il fiuto degli investigatori, che svelano una verità ben diversa da quella iniziale. “Il terzo indizio” si affida a processi che hanno già attraversato i tre gradi di giudizio. Sentenze definitive che, nella finzione televisiva, attraverso l’interpretazione di attori professionisti, raccontano la verità giudiziaria.

I CASI IN ONDA STASERA, 18 AGOSTO

Va avanti così l’impegno de “Il terzo indizio” - trasmissione a cura di Siria Magri, già ideatrice e curatrice di “Quarto Grado” - nella campagna contro la violenza domestica, in particolare quella sulle donne. Il 10 agosto 2007, Antonella Multari era alla vigilia dei suoi trentratrè compleanno. Da diverse settimane ha provato a chiudere la relazione con Luca Delfino, ma l'uomo la perseguitava con chiamate, aggressioni e minacce. La denuncia fatta alle forze dell'ordine fu il segnale della paura della giovane. Luca era stato coinvolto, un anno prima, nel delitto di Luciana Biggi, 36enne con cui in passato aveva avuto una storia. In quel giorno di piena estate, mentre era in giro per Sanremo con un'amica, Antonella Multari venne sorpresa alle spalle da Delfino: 40 coltellate misero fine alla sua vita. Le storie di queste due donne saranno al centro dell'appuntamento di stasera.

