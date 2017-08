JUSTIN BIEBER/ Nuovo due di picche per lui: era già successo nel 2016

Justin Bieber in uno scatto recente

Se c'è qualcuno che ancora pensa che i soldi facciano la felicità, be', è il momento di ricredersi. Lo sa bene Justin Bieber, che, forte di un conto in banca pluri-milionario, non ci ha pensato due volte prima di farsi avanti a una bella personal trainer su Instagram. Oltre a incassare un due di picche, il cantante canadese è stato pubblicamente umiliato dalla stessa allenatrice: "È successo. Justin Bieber ha appena contattato la palestra per cui lavoro chiedendo chi fossi", ha scritto su Twitter, postando uno screenshot della chat. Jessica Gober - questo il nome della ragazza - è stata tempestata di messaggi di approvazione: non è da tutte dire di "no" a un uomo bello, ricco e famoso. Non sono mancate nemmeno le critiche: quello della Gober è stato un vero e proprio oltraggio, e per alcuni non avrebbe dovuto rendere pubblici i messaggi di Justin. A suo dire, Jessica ha già tutto quel che vuole ("I've got everything I need right here"). Al tweet sono seguite quattro foto che la ritraggono in compagnia del suo ragazzo, un giovane che apparentemente non ha nulla da invidiare a Bieber.

LA RECIDIVA

Non è la prima volta che Justin riceve un due di picche su Instagram: nell'aprile del 2016 contattò una diciassettenne spagnola che lavorava come baby sitter per meno di 3 euro l'ora. Nulla di fatto per Bieber, ma la ragazza, in cambio, venne notata da un'agenzia di moda con cui stipulò un contratto milionario. Anche Jessica ha ottenuto i suoi quindici minuti di celebrità: i suoi social sono esplosi, e la notizia del benservito è rimbalzata sulle pagine dei tabloid di tutto il mondo.

