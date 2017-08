L’ESORCISTA II, L’ERETICO/ Max von Sydow e Linda Blair nel sequel del terrificante film, su Rete4 (18 agosto)

L'esorcista II, l'eretico su Rete4

RICHARD BURTON PROTAGONISTA DEL FILM

L'esorcista II - L'eretico (in lingua originale il titolo è Exorcist II: The Heretic), che va in onda venerdì 18 agosto su Rete 4 alle 23.50, è una pellicola horror del 1977 diretta dal regista John Boorman. Nel cast degli attori protagonisti troviamo Linda Blair (già presente nel primo capitolo), Richard Burton (nel ruolo del giovane prete Padre Lemont) , Louise Fletcher, Max von Sydow (che torna a vestire i panni del sacerdote Padre Merrin) e Kitty Winn. Si tratta del secondo film della serie cinematografica iniziato col film L'esorcista, anche in questo caso scritto da William Peter Blatty. Il sequel prende spunto dai fatti avvenuti nel primo film, seguendo le vicende della giovane Regan, che sembra non aver superato del tutto, tuttavia il film non ha la stessa forza del primo.

LA TRAMA

La giovane Regan MacNail sta cercando, a fatica, di riprendersi dalla terribile esperienza che l'ha vista protagonista diversi anni prima. La giovane, vittima di un esorcismo in cui ha perso la vita il parroco Merrin accorso in suo aiuto, è in cura presso Gene Tuskin, una terapeuta che tratta il suo particolare caso mediante sedute ipnotiche. Nel frattempo, padre Lamont, che ha inl compito di scoprire la verità circa la morte di Merrin, si reca presso l'istituto di cura presso cui è ricoverata Regan. Assieme alla dottoressa Tuskin, segue tutto l'iter clinico a cui la giovane è sottoposta. Il prete, dopo aver ascoltato la ragazza, decide di far ritorno in Africa dove affronterà il terribile demone Pazuzu. Ma di tutta risposta il prete verrà addirittura incolpato di eresia e dovrà fare ritorno in patria. Qui, assieme a Regan, si reca nel punto esatto in cui ha perso la vita padre Morrison, deciso più che mai ad eliminare la pericolosa presenza demoniaca. Ma Pazuzu, non cede con facilità al prete e scatena un terribile sisma che fa a pezzi la casa di Regan. Poco dopo si scopre che Regan era perseguitata dal demone per via di alcuni suoi poteri sensitivi. Grazie al suo intervento, padre Lemont libera per sempre la ragazza e distrugge il demone.

© Riproduzione Riservata.