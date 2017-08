Leonardo DiCaprio e Kate Winslet / La coppia (di amici) in vacanza insieme fa impazzire il web

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nonostante siano passati più di vent'anni da Titanic, continuano a farci sognare. I due attori hollywoodiani sono stati fotografati in vacanza insieme per la gioia dei settimanali di gossip. Tra loro però, solo un'ottima amicizia che va avanti da moltissimi anni. Chi di voi non ha sognato almeno una volta di vedere Jack e Rose di Titanic insieme anche nella vita? Magari in tanti però (compresa la sottoscritta), auspicavano per Jack un finale alternativo. Ed intanto, riguardo Leo DiCaprio, si vocifera anche di una nuova fidanzata, la bellissima Lorena Rae, sempre magra, sempre giovane e sempre biondissima. Insomma, almeno per quanto riguarda le donne, il copione di Leonardo resta immutato da svariati anni. Ecco perché è probabile anche per questo motivo che Kate Winslet non potrebbe mai essere la sua donna ideale. Oltre per l'età (l'attrice non è di certo vecchia ma per gli standard di Leo...) anche per le forme generose (ma morbide e sempre bellissime!) e per il colore di capelli che non è mai stato biondo naturale. Tra loro c'è un'amicizia che va avanti da moltissimi anni, mettendo da parte i soliti pettegolezzi che vogliono gli attori (di questo calibro) sempre l'uno contro l'altro.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in vacanza insieme

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet hanno fatto sognare il pubblico nel 1997 quando, giovanissimi e belli come il sole, hanno girato insieme una delle pellicole che più ha incassato nella storia del cinema, Titanic. "Lui è la mia roccia", ha confidato l'attrice in una recente intervista, per poi raccontare dei particolari inediti riguardanti la pellicola cinematografica: "Nel film Kate e Leo si innamorano a prima vista e si baciano milioni di volte. Ma, in realtà, non l’abbiamo mai fatto. Lui mi ha sempre visto come un ragazzaccio. Siamo molto amici", ha spiegato. Due amiconi che si sono sempre sostenuti ed apprezzati vicendevolmente, sia in privato che pubblicamente: ricordate gli Oscar del 2016? L'abbraccio commosso tra i due è stato uno dei momenti clou dell'intero evento... Evviva l'amicizia!

