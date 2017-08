MIKE BONGIORNO/ Il ricordo di chi lo ha amato e del "tradimento" di Berlusconi (Techetechetè)

Mike Bongiorno a Techetechetè

LA CONFESSIONE DEL FIGLIO

Stasera 18 agosto Techetechetè darà modo al pubblico di ricordare uno dei presentatori più conosciuti e amati della televisione italiana e cioè Mike Bongiorno, scomparso 8 anni fa. Recentemente, il figlio Leonardo ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha voluto ricordare il padre. Ha rivelato come l'uomo fosse fissato per lo sport e voleva che lo praticasse ogni giorno anche se la sua grande passione è sempre stata la tv: "Si era fatto montare una parabola in terrazzo che sembrava la Nasa. Le chiamava le sue ricerche". E Leolino, come affettuosamente chiamato da tutti, ha anche confessato di essere stato lui a far conoscere le imitazioni di Fiorello al padre. "All'inizio non era molto contento poi sono diventati amici ed è cominciata l'abitudine di sentirsi in diretta alla radio". Mike Bongiorno è sempre stato tifoso della Juventus e Leonardo ha detto come lui e suo padre erano soliti guardare la tv in salotto con i Telegatti dietro di loro.

LE CENERI COSPARSE AL CERVINO

Nel gennaio del 2011 avvenne qualcosa di sconcertante che destabilizzò l'opinione pubblica italiana: qualcuno trafugò la bara di Mike Bongiorno. Solo molto tempo dopo fu ritrovata la salma dell'uomo, con grande sollievo della famiglia. Leonardo Bongiorno, qualche settimana fa, ha ammesso come ora le ceneri di suo padre siano state sparse in parte sul Monte Cervino e altre si trovino, invece, nella loro cappella di famiglia. Qualche tempo fa, tuttavia, c'è stata anche una dichiarazione in grado di far tremare più persone. Daniela Zuccoli, nel corso di una lunga intervista a Repubblica, ha rivelato come la sera prima di morire Bongiorno avesse parlato del suo legame con Silvio Berlusconi e di come si sentisse tradito nell'amicizia dell'ex Presidente del Consiglio. Ricordi molto dolorosi per Daniela, la quale ha comunque ammesso di sentire sempre la vicinanza di Mike, col quale continua a parlare in segreto.

