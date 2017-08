Marvel's The Defenders/ Su Netflix le prime quattro puntate: le novità sui supereroi

Marvel's The Defenders

In seguito alle prime quattro puntate di Marvel's The Defenders cominciamo a tirare le somme di quanto visto e di ciò che è successo nella miniserie nata dall'incontro fra Netflix e i Marvel Studios. Il primo episodio della stagione è incentrato principalmente sulle vite dei quattro protagonisti ed è nato per dare un seguito alle vicende rimaste in sospeso nelle vecchie stagioni. Nel corso dei primi quattro appuntamenti, ai fan non sfuggiranno alcuni graditi ritorni, come quello di Claire Temple (Rosario Dawson), Elektra (Elodie Yung), Misty Knight, Luke Cage e Trish Walker. La storia mostrerà l'uscita di prigione di Luke Cage e i problemi con i quali Jessica Jones continua a fare i conti, ma per gli eroi della mini serie arriverà una nuova cattiva, Alexandra di Sigourney Weaver, una villain che ha molti segreti da nascondere e che, possiamo assicurarvi, regalerà al pubblico moltissimi di colpi di scena.

MATT MURDOCK, DA DAREDEVIL ALLA NUOVA SERIE

Una vera e propria svolta sarà quella di Mattew Murdock, che da una prima occhiata, a Marvel's The Defenders, appare assai diverso dal personaggio interpretato a Daredevil. L'eroe, profondamente segnato dalla perdita di Elektra, è determinato ad abbandonare i vecchi propositi per mettersi al servizio della giustizia, ma per farlo ha intenzione di lasciarsi tutto alle spalle e sfruttare soltanto il suo talento da avvocato. Novità in arrivo anche per Jessica Jones, che in seguito all'esperienza vissuta con Killgrave, è intenzionata a porre un freno alle sue indagini per riprendere in mano il suo lavoro. Possiamo anticiparvi, però, che la protagonista non riuscirà a tenersi alla larga dai guai per molto tempo, dal momento che la serie è destinata a entrare nel vivo proprio dall'incontro e dalla conseguente collaborazione dei quattro amati supereroi, che avverranno soltanto a partire dal terzo episodio della stagione.

