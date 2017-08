NINO D’ANGELO/ In tour in Europa con i suoi successi (Napoli Prima e Dopo)

Nino D'Angelo fra gli ospiti di Napoli prima e dopo

IL CONCERTO AL SAN PAOLO

Tra gli ospiti attesi sul palco di Napoli prima e dopo ci sarà anche Nino D'angelo. Il tanto amato cantante neo melodico ha recentemente preso parte in veste di ospite speciale alle nozze d'argento di Sal Da Vinci, altro noto cantante napoletano. Nel mese di giugno è stato poi protagonista di uno speciale evento tenutosi allo Stadio San Paolo di Napoli, in occasione dei suoi sessant'anni. Nino D'angelo ha così festeggiato quest'importante traguardo assieme ai suoi fan, nella sua città. Nel gennaio del 2017 ha poi rilasciato una lunga intervista a Il Tempo in cui ha parlato della sua carriera e della sua musica.

Ha dichiarato di considerarsi il vero e proprio capostipite della musica neo melodica napoletana che personaggi come Gigi D'Alessio, senza di lui non sarebbero esistiti. Per quanto riguarda le polemiche e l'ombra che i media hanno sempre gettato sulla sua figura, ha riposto asserendo che la sua musica ha nettamente rivoluzionato il mondo discografico neo melodico a Napoli. Ha poi parlato di calcio e della sua squadra del cuore, il Napoli ovviamente. Circa l'addio di Higuian che nel finale della scorsa stagione calcistica ha detto addio alla compagine partenopea alla volta di quella juventina, ha dichiarato di esserne stato profondamente amareggiato. Un duro colpo per un tifoso sfegatato come lui. Sempre nel 2017, Nino D'Angelo ha composto la colonna sonora del film dal titolo Falchi diretto da Toni D'angelo, suo figlio, ed interpretato da Fortunato Cerlino, Michele Riondino e Pippo Delbono.

LA CARRIERA

Nino D'Angelo, il cui vero nome è Gaetano D'Angelo, nasce a Napoli nel giugno del 1957. A causa delle condizioni economiche familiari molto disagiate ebbe un'infanzia molto turbolenta. Fin da giovanissimo iniziò la sua carriera di cantante ai matrimoni. Nel 1976 arriva il primo successo con il brano A storia mia. Negli anni ‘80 ha inizio anche la sua carriera di attore, prima in teatro poi al cinema e in televisione, recitando anche accanto a grandi nomi, ad esempio accanto a Mario Merola in Tradimento e nel film Giuramento, mentre nel 1983 uscirono il film e l’album ‘nu jeans e ‘na maglietta . Dal 2006 al 2010, Nino D’Angelo è stato anche direttore artistico de Teatro Trianon a Napoli. Di recente, nel 2014, è stato protagonista del tour internazionale Nino D'Angelo Concerto anni ‘80, che gli ha permesso di girare mezza Europa.

