Napoli prima e dopo / Anticipazioni 18 agosto: gli ospiti della kermesse, curiosità e info streaming

Sul palcoscenico di "Napoli prima e dopo" in onda nel prime time di oggi, venerdì 18 agosto 2017, troveremo su Rai1 anche la coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, dopo avere annunciato la crisi attraverso i canali social ufficiali. L'evento musicale dell'estate dedicato alla canzone napoletana si aprirà a partire dalle 21.25 circa e vedrà moltissimi artisti avvicendarsi sul palcoscenico per intrattenere il grande pubblico con le sonorità neo-melodiche che tanto apprezza grande parte del nostro paese. Sul palcoscenico troveremo: Anna Oxa con "Resta cu' mme", Bianca Guaccero con "Indifferentemente", Anna Tatangelo con "A rumba de' scugnizze", Gigi D'Alessio con "Malaterra", Fausto Leali con "Malafemmena" e Clementino con "Don Raffaè". Tanti gli altri ospiti che però non si esibiranno in musica ma che faranno ugualmente parte dello show. E così, tra i cantanti che saranno presenti nel corso della serata troveremo anche: Peppino di Capri, Serena Rossi, Serena Autieri, Marisa Laurito e Nino D'Angelo. A condurre l'intero evento ci saranno Pupo insieme a Gloriana.

Napoli prima e dopo, la grande musica napoletana torna su Rai1

Napoli prima e dopo è un concerto dedicato alla canzone napoletana che si svolge con cadenza annuale dal 1983. La primissima edizione è stata condotta da Vanna Brosio mentre la direzione artistica della kermesse era stata affidata a Pino Moris, marito di Gloriana che ha gestito la kermesse fino al 2017, anno della sua morte. Tantissimi i volti noti ed i conduttori che hanno avuto il piacere di presenziare all'evento in vesti di presentatori: da Alba Parietti a Marisa Laurito, Luisa Corna, Caterina Balivo e Pupo che lo conduce dal 2011. Gli ascolti TV della kermesse nel corso degli anni hanno portato a casa discreti risultati e l'edizione del 2016 andata in onda lo scorso 30 luglio ha concluso con 2.322.000 di telespettatori e il 16,96% di share. Gloriana è stata presente fino dalla prima edizione e il suo ruolo è fondamentale: spiega il significato delle canzoni. Dall'83 il Festival va in onda sull'ammiraglia di Casa Rai ma solo nel 2007 si è aggiudicato un posto nella prima serata (prima veniva trasmesso nella seconda). La kermesse musicale dedicata alla musica napoletana, per moltissimi anni si è svolta presso il "Grand hotel La Sonrisa" di proprietà della famiglia Polese.

Napoli prima e dopo in onda stasera, venerdì 18 luglio, potrà essere visionato anche in diretta e replica streaming. Vi basterà semplicemente collegarvi da Personal Computer tramite il portale di RaiPlay oppure installare su tablet, phablet e smartphone di ultimissima generazione, l'applicazione ufficiale da scaricare tramite Store iOS, Android e Windows Phone.

