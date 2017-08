Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 18 agosto a LatteMiele: Toro, Ariete, Leone e tutti gli altri

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 18 AGOSTO 2017

Per molti segno zodiacali sarà una giornata difficile per diversi segni zodiacali. Andiamo a vedere da vicino quello che dice Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro si trova opposto Giove che porta qualche difficoltà un po' facile da gestire. E' il momento di essere decisi per poter combattere le complicazioni dovute a questo passaggio. Sono numerosi gli impegni che la settimana prossima porterà alla Vergine che così potrebbe trovarsi a vivere di stress e tensione, senza tempo libero per svagarsi e riuscire ad essere più tranquillo. La Bilancia è demotivata e non riesce a trovare una via d'uscita. Uno dei problemi più grandi e dovuto dal fatto che si assecondano sempre gli altri e non si riesce a trovare una propria idea, un progetto. Spesso si è troppo portati a seguire gli altri, senza riuscire a tirare fuori la personalità. Attenzione a prendere delle scelte affrettate che si potrebbero rivelare anche piuttosto sconvenienti per diversi motivi.

AMORE, CANCRO PROPOSITIVO

Le stelle invitano il segno del Cancro a puntare tutto sui sentimenti anche se qualcuno vive di ripensamenti e di preoccupazioni. Ad agosto si possono conoscere persone affini con cui può nascere anche qualcosa di importante. Questo mese metterà a prova anche la capacità di amare del segno dell'Ariete che non sempre riesce a trovare le giuste coordinate per avere una vita emotiva semplice e finisce per complicarsi le cose da solo. Se la Vergine vive una storia importante potrebbe recuperare presto anche se ad agosto magari ha avuto dei momenti di incertezza. Lo Scorpione è premiato sotto questo punto di vista e deve subito trovare la forza di dichiararsi alla persona per la quale prova qualcosa. Il Sagittario non si dovrebbe trovare a provare sentimenti importanti in questo periodo, ma storie che si contraddistinguono tutte per avere il minimo comun denominatore dell'essere passeggere.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è interessante fare un paragone tra quanto accaduto ieri e quello che invece accadrà oggi. L'Ariete si trova ancora alle prese con questioni rimaste in sospeso, c'è la volontà di agire ma anche quella di non creare altri problemi. Il Toro che fino a qualche ora fa rifletteva ora si ritrova improvvisamente a vivere la presenza di un Giove minaccioso nell'orbita del segno. I Gemelli aspettano ancora quel sogno che potrebbero riuscire a realizzare solo domenica, anche se oggi le preoccupazioni sono decisamente altre. I Pesci finalmente si sono liberati da tensioni con le quali hanno vissuto per grande parte di questo 2017. Il Capricorno deve incentivare delle situazioni interessanti e può ritrovarsi presto a trovare la soluzione a contesti non facili da riuscire a vivere. Attenzione alle emozioni passeggere che possono avere anche queste un loro perché determinante.

© Riproduzione Riservata.