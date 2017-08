Paola Perego/ Il post su Instagram dopo la strage di Barcellona indigna il web: che gaffe!

Paola Perego

Paola Perego torna al centro delle critiche e, ancora una volta, per una spiacevole gaffe. La nota conduttrice Rai ha caricato una nuova foto su Instagram suscitando l'indignazione di tantissime persone. La Perego, infatti, voleva condividere con i followers la sua cena, ma ecco arrivare l'inaspettato errore: pubblicare lo scatto di un’insalata catalana. Purtroppo la pubblicazione dell'immagine in questione è arrivata poco dopo l’attentato di Barcellona, che ieri ha colpito molte persona che passeggiavano tranquillamente su La Rambla. Ed ecco quindi che, dopo la gaffe sulle "Donne dell'est" che le ha causato la chiusura del suo programma Parliamone Sabato, arrivarne un'altra che le fa piovere addosso centinaia di critiche. Il we ha infatti iniziato ad accusarla per la poca sensibilità mostrata dopo i fatti di cronaca che hanno visto coinvolti Barcellona.

PIOGGIA DI INSULTI PER PAOLA PEREGO!

Immediate le critiche dal web: gli utenti non hanno perdonato un gesto considerato da molti davvero inopportuno. Questi alcuni commenti: “Tu pensa a magna’ con tt quello che succede nel mondo…tanto che ti frega a te”, oppure “Vergognosa”. “Non è’ il caso in questo momento @paolaperego17 fare umorismo triste ma stare vicino alle vittime dell attentato!VERGOGNA!”. Paola deve essersi accorta di essere scivolata sulla classica buccia di banana e subito ha tentato di rimediare, caricando un’altra foto con l’immagine di Barcellona e il segno del lutto: purtroppo per lei la foto è già diventata virale sul web. Sui social occorre prestare estrema attenzione vista la notevole importanza che hanno nel mondo di oggi. Magari la prossima volta Paola Perego sarà più attenta.

© Riproduzione Riservata.