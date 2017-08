RAFFAELLA FICO SI SPOSA/ Presto i fiori d'arancio tra l'ex di Balotelli e Alessandro Moggi

Raffaella Fico

I tempi della partecipazione al Grande Fratello del 2008 e della sua burrascosa relazione con Mario Balotelli (dal quale ha avuto la figlia Pia) sono solo un lontano ricordo. Ora Raffaella Fico è felice e serena insieme ad Alessandro Moggi, il figlio di Luciano che nel 2006 era stato protagonista di un vero e proprio scandalo insieme alla Juventus. La splendida napoletana ha le idee chiare sul suo futuro e appare visibilmente più tranquilla insieme al suo attuale fidanzato che, come da lei stessa dichiarato, l'ha resa una persona migliore. Il procuratore gli ha chiesto di sposarla, facendole una splendida sorpresa a New York: qui ha organizzato una cena romantica e al momento della torta le ha dato l'anello di fidanzamento, un prezioso gioiello ricco di diamanti. Il grande passo era stato annunciato nel salotto di Barbara d'Urso anche se da allora non si è più saputo nulla della cerimonia. Questa volta però le novità potrebbero essere imminenti.

RAFFAELLA FICO SI SPOSA: NOZZE IN VISTA CON IL PROCURATORE ALESSANDRO MOGGI

A riparlare del suo rapporto con Alessandro Moggi è stata proprio la Fico in una recente intervista rilasciata a Novella 2000. In essa ha dichiarato che i suoi progetti matrimoniali con il procuratore sono entrati nel vivo: "Alessandro è l’uomo della mia vita e presto ci sposeremo. Dobbiamo valutare i rispettivi impegni professionali, ma molto presto annunceremo la data". Il dubbio sulla location scelta per il lieto evento e per la data non è quindi stato svelato, anche se la tesi più probabile è che possa trattarsi di Napoli o dintorni. La showgirl ha quindi precisato: "Conoscere Alessandro mi ha fatto capire che cos’è un vero uomo e, in parte, voltandomi indietro, ho capito anche di aver commesso tanti errori. Con lui sono diventata più riflessiva e ponderata, anche se continuo a sgomitare dentro di me."

© Riproduzione Riservata.