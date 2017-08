ROSAMUNDE PILCHER, 4 SFUMATORE D’AMORE, RICOMINCIARE / Su canale 5 oggi pomeriggio (18 agosto)

Rosamunde Pilcher, 4 sfumature d'amore, ricominciare

IL CAST

Rosamunde Pilcher, 4 sfumature d’amore - Ricominciare andrà in onda oggi, 18 agosto alle ore 13,40 si Canale Cinque. Il cast di questa fiction di genere sentimentale è composto da Eleonore Weisgerber nel ruolo della protagonista principale, con accanto a lei Charles Dance, Eileen Atkins, Rebecca Night e Susanna Simon. La regia è affidata a Giles Foster, che ne ha ricavato la serie basandosi su un soggetto scritto dalla famosa scrittrice Rosamunde Pilcher. La produzione è di origine Tedesca, mentre l'anno è il 2010. La protagonista Eleonore Weisgerber ha debuttato nel 1968 in televisione nel Film Bel Ami. Dopo svariate esperienze tra cinema e teatro, il vero successo definitivo è arrivato nel 1981 quando interpreta il lungometraggio Un Inverno a Mallorca, sempre di genere sentimentale romantico. Accanto a lei recita Eileen Atkins conosciuta dal pubblico per le sue interpretazioni nei film Sharon's Baby del '75, Wolf - la belva è fuori, The Hours, Ritorno a Cold Mountain.

LA TRAMA

Come quasi tutti i libri di Rosamunde Pilcher, anche questa trama si snoda nella regione Britannica della Cornovaglia, nota per i suoi bellissimi scorci paesaggistici che vanno a formare degli scenari veramente unici. In queste regioni ha sede la dimora della famiglia Aird, ricchi imprenditori con tradizioni familiari secolari, la cui azienda produce introiti da capogiro. Tutta l'azienda e la tenuta agricola sono gestiti dal vecchio capofamiglia Edmund e dalla moglie adorabile e fedele Virginia. Ma la quiete familiare sta per venire interrotta dall'imminente lotta per il potere tra il figlio Henry ed il genero Noel, marito della figlia Conrad, scontro che aumenta nel momento del malore che colpisce Edmund.

Il capofamiglia viene infatti colpito da u principio di infarto che è chiaro indice del sovraccarico di lavoro e dei vari acciacchi che il corso della vita inevitabilmente comporta. Trasportato in ospedale, nel corso della convalescenza, Edmund ha modo di rendersi conto che è giunto il momento di passare la mano, dovendo decidere tra la carne della sua carne, Henry ed il genero Noel che ha dato dimostrazione di scaltrezza e potente senso degli affari. Noel darà presto la sensazione a tutti di saper gestire al meglio gli affari di famiglia, ma saprà anche mettere in cattiva luce Henry sottolineandone i difetti davanti a tutti. Prima di un ulteriore e questa volta fatale attacco di cuore, Edmund decide per affidare l'azienda a Noel a discapito del figlio. Prese le redini della ditta, Noel non tarderà a mostrare il suo vero lato cattivo ed egoista, dimostrando di aver sposato Conrad solo per soldi. Ma la famiglia, intuendo il malaffare di Noel, riesce a colpirne i punti deboli, per un finale di storia tutto da vivere e da seguire.

