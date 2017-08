ROSAMUNDE PILCHER, LICENZA DI TRADIRE/ Anica Dobra dalla clinica dei monti al film su Canale 5 (18 agosto)

Rosamunde pilcher, licenza di tradire

IL CAST

Sabato 18 Agosto, alle 21.10, Canale 5 trasmette in prima tv il film per la televisione 'Rosamunde Pilcher, Licenza di tradire'. La pellicola, di genere sentimentale, è stata girata nel 2016 per la regia di Uli Moller. Tratto dalla serie di romanzi dell'autrice britannica Rosamunde Pilcher, il film annovera fra gli attori protagonisti Anica Dobra (già protagonista della serie di film drammatici 'Die Alpenklinik - La clinica fra i monti'), Heyo Von Stetten (che ha recitato in numerose commedie e film per la tv tedeschi, tra cui un remake de 'Mrs Doubtfire' con protagonista Robin Williams), e Mathias Hermann (già comparso in altri film della serie Rosamunde Pilcher, per la regia di Andi Niessner e Dieter Kehler, oltre che nella fortunata serie tv de 'La nave dei sogni'). Prima prova ai testi della Pilcher per il regista Uli Moller, che aveva già diretto due thriller e un film drammatico. Interessante cambio di genere per un regista che dimostra di non aver paura di osare.

LA TRAMA

Il film racconta la vicenda di una coppia in crisi, elemento molto comune nelle storie della serie di Rosamunde Pilcher. Sullo sfondo delle isole britanniche, marchio di fabbrica della celebre autrice di romance che ha contribuito a farla conoscere e amare anche al di fuori della suamadre patria (infatti tutta la serie di adattamenti tv dei suoi libri è girata in Germania, dove la Pilcher vanta una folta schiera di fan). Oscar (interpretato da Heyo Von Stetten, volto noto alla tv tedesca per tutta una serie di film commedie per la famiglia) è il proprietario di un birrificio artigianale e sta attraversando un momento di profonda crisi coniugale e personale con la moglie Ella (Anica Dobra), dopo venticinque anni di matrimonio nel corso dei quali la loro vita sembrava perfetta. La crisi all'interno della coppia non viene però percepita dalla loro figlia Lexi, che considera l'unione fra i suoi genitori come l'esempio di una relazione ideale, la stessa che desidera anche lei.

All'insaputa di Lexi, fra Oscar ed Ella si è ormai spenta la passione che li aveva portati a incontrarsi e innamorarsi. Quando tutto sembra perduto, intervengono i vicini di casa nonché migliori amici della coppia, Alfie e Grace, a suggerire una possibile soluzione; Oscar ed Ella per impossessarsi nuovamente della propria vita dovrebbero concedersi delle veloci avventure extraconiugali, con l'impegno però di non innamorarsi mai di nessun altro. Una soluzione che ai coniugi sembra alquanto bizzarra, ma che decidono di mettere ugualmente in pratica, seguendo i consigli degli amici. Ma basterà una maggiore libertà nei rapporti interpersonale a salvare il matrimonio in crisi di Oscar ed Ella?

Nel frattempo, anche il futuro lavorativo della distilleria si presenta funestato da gravi problemi economici. Sullo sfondo di conflitti irrisolti e angosce inespresse, la famiglia di Oscar ed Ella finisce con il legarsi ancor più indissolubilmente a quella di Alfie e Grace quando Lexi, la figlia dei primi, rimane incinta di David, figlio dei secondi e che vuole a sua volta aprire un birrificio. La nascita della bambina di Lexi e David complicherà ulteriormente le cose, in un dramma sentimentale dai numerosi colpi di scena.

