Rosewood / Anticipazioni 18 agosto: anatomopatologo e detective di nuovo in onda con nuovi casi

Rosewood

Continuano ad andare in onda le dinamiche di "Rosewood", nel prime time di Rai2 potrete gustarvi due nuove puntate dal titolo "Una collezione fatale" e "Senza Cuore", quali le trame? Rosewood è una serie televisiva trasmessa per la prima volta su Fox nel settembre del 2015. Di cosa si occupa? Essenzialmente la trama ruota tutta attorno all'affascinante dottor Rosewood, anatomopatologo talmente bravo e preparato da avere uno studio privato in quel di Miami e collaborare anche con la polizia per risolvere i casi più complessi e difficili. L'uomo è a stretto contatto con la detective Villa, che si è trasferita a Miami da New York dopo la morte del marito ed essere rimasta vedova. Il carattere docile e positivo di Rosewood, riuscirà anche a fare "sciogliere" la donna in modo da poter creare tra di loro un particolare feeling lavorativo che li aiuterà in ogni caso, anche il più ingestibile. Il nono e decimo episodio della stagione, verrà trasmessi l'uno dopo l'altro e poi la serie lascerà spazio per le nuove dinamiche di "Elementary", dalle 22.50 in poi.

Le nuove puntate stasera: trame info streaming

La trama del primo episodio di Rosewood ("Una collezione fatale"), ci parla della settimana della moda di Miami e di un piano inedito per uccidere un potente stilista presente agli eventi. Rosewood a questo punto scoprirà che in precedenza aveva perfino conosciuto la vittima e quindi chiederà l'aiuto del suo più caro amico, il dottor Mike Boyce. Il secondo episodio invece (“Senza cuore”), ci parlerà della caccia ad un serial killer nella parte più artistica di Miami che attirerà l'attenzione di un agente dell'FBI che ha avuto in passato confronti con personaggi del team. Una donna intanto, si allarmerà per il figlio dopo averlo visto coinvolto in una causa che potrebbe demolire il Magic City Lab, come andrà a finire?

Per visionare Rosewood in onda stasera, venerdì 18 agosto 2017 sulla seconda rete di Casa Rai, non dovrete fare altro che collegarvi tramite Personal Computer sul portale di RaiPlay, in alternativa, potrete guardare la serie TV anche in mobilità attraverso dispositivi mobili che hanno a disposizione una connessione dati. In quel caso, vi consigliamo anche di scaricare l'applicazione ufficiale per iOS, Android e Windows Phone. Stesso procedimento potrete fare anche per recuperare la serie in replica streaming alcune ore (oppure giorni) dalla messa in onda in TV. Per visionare Rosewood in alta qualità, vi consigliamo di digitare il canale 502 dove sarà possibile guardare le nuove dinamiche totalmente in HD.

© Riproduzione Riservata.