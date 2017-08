SERENA AUTIERI/ Una "casalinga" dall'ugola d'oro (Napoli Prima e Dopo, 18 agosto)

Serena Autieri a Napoli Prima e Dopo (foto Facebook)

Serena Autieri sarà tra i protagonisti di Napoli prima e dopo, lo show di Rai Uno delegato a diffondere nel mondo la canzone classica partenopea. Nata nel quartiere di Soccavo, nell’aprile del 1976, Serena Autieri ha subito mostrato ottime doti vocali che ha iniziato a coltivare e ad affinare con l’aiuto dei genitori, iscrivendosi ad una serie di corsi di canto, recitazione e danza. Nella prima fase della sua carriera ha deciso di privilegiare proprio il canto, facendo il suo esordio in sala d’incisione nel 1997 con Anima Soul. Non ha però abbandonato gli studi, tanto da iscriversi dopo il conseguimento della maturità alla facoltà di Architettura.

La grande popolarità è arrivata quando è entrata a far parte del cast di Un posto al sole, la celebre soap opera ambientata a Posillipo. Una notorietà implementata nel 2001 dalla conduzione di Stranamore, al fianco di Alberto Castagna, e dalla partecipazione ad alcune serie televisive di grande successo, tra cui Vento di ponente e Tutti i sogni del mondo, sempre sui canali pubblici.

IL MATRIMONIO E LA NASCITA DELLA FIGLIA GIULIA

Il 2002 l’ha poi vista al fianco di Claudia Gerini nel musical Bulli e Pupe, mentre nell’anno successivo ha condotto dal Teatro Ariston l’edizione annuale del Festival di Sanremo. La grande popolarità acquisita sul piccolo schermo ha quindi costituito un ottimo trampolino per permetterle di esordire anche sul grande schermo, ove ha partecipato a produzioni di un certo spessore come Notte prima degli esami, alle dipendenze di Fausto Brizzi, Il principe abusivo, in cui ha recitato agli ordini di Alessandro Siani, Un fantastico via vai (Leonardo Pieraccioni) e Se mi lasci non vale (Vincenzo Salemme). Una lunga serie di impegni tale da rafforzarne la fama e farne uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo tricolore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Serena Autieri ha sposato nel 2010 Enrico Griselli, un matrimonio allietato dalla nascita di Giulia, nel 2013. Proprio al riguardo, la showgirl partenopea ha affermato durante una intervista rilasciata a Vanity Fair di aver sbagliato a non fare figli prima e di coltivare il desiderio di farne altri, in modo da dare fratelli o sorelle alla piccola Giulia.

LA PASSIONE PER LA VITA CASALINGA

In un’altra intervista rilasciata a Repubblica ha invece confessato di amare terribilmente stare a casa, ove si sente sicura e può recuperare forze dopo gli impegni professionali. Amante della vita familiare, ama cucinare per il marito e la figlia, oltre che per gli amici che vanno a trovarla nel suo eremo partenopeo, affacciato proprio sul golfo di Napoli. Le rimane però il rimpianto di non poter frequentarlo maggiormente, in quanto per motivi di lavoro è costretta a passare la maggior parte del suo tempo tra Roma e Spoleto, ove vive la famiglia del marito. Nel tempo libero le piace però andare a fare la spesa, un modo per rimanere a contatto con la realtà e non cedere ai vezzi del cosiddetto star system. In un'altra intervista ha poi affrontato il tema della chirurgia plastica, affermando che ove decidesse di ritoccarsi per motivi estetici, lo farebbe solo marginalmente, ispirandosi a Virna Lisi.

