STAR WARS/ In arrivo un nuovo spin-off dedicato a Obi-One Kenobi

L'annuncio è arrivato qualche ora fa da The Hollywood Reporter secondo il quale "Stephen Daldry è la nuova speranza di Star Wars". Da quanto riporta l'autorevole sito web americano, infatti, il regista già conosciuto per avere diretto Billy Elliot e The Hours, sarebbe in trattativa con la Lucasfilm per dirigere un nuovo spin-off della famosa saga che sarebbe completamente dedicato a Obi-One Kenobi. Si tratta di un progetto attualmente solo agli albori ma, dopo mesi di indiscrezioni, il fatto che esso abbia già raggiunto l'ufficialità fa davvero ben sperare. Se Stephen Daldry dovesse accettare questa nuova sfida, si troverebbe non solo a guidare le riprese, ma anche ad occuparsi in prima persona della sceneggiatura, insieme agli altri autori della Lucasfilm. Non sarebbe questo il primo spin-off di Star Wars: nel dicembre del 2016 era uscito Rogue One mentre attualmente si trova in fase di conclusione il film di Ron Howard dedicato a Han Solo che vedremo al cinema a partire dal 25 maggio 2018. Altri progetti sono ancora in via di definizione e riguarderebbero altri personaggi molto amati dai milioni di fan ovvero Yoda e Boba Fett.

STAR WARS, IN PROGETTO UN NUOVO SPIN-OFF DEDICATO A OBI-ONE KENOBI

Il personaggio di Obi-One Kenobi è apparso in Star Wars per la prima volta nel 1977, interpretato da Alec Guinness che aveva ottenuto anche una nomination al premio Oscar come Migliore attore non protagonista. In tale circostanza rappresentava il maestro di Luke Skywalker e veniva ucciso dal suo ex allievo Darth Wader. Successivamente il maestro Jedi ha cambiato volto: negli ultimi film della saga, infatti, è stato rappresentato da Ewan McGregor che potrebbe essere l'inevitabile favorito anche per il nuovo spin-off. Trattando di un progetto ancora all'inizio, tuttavia, non si conosce né il nome dell'interprete principale né tanto meno dei suoi illustri colleghi.

