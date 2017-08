STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Licenza di tradire, Il terzo indizio (venerdì, 18 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Tanti film sulle emittenti Mediaset il 18 agosto. Su Canale 5 si inizia con il drammatico "Licenza di tradire", seguito dalla commedia "L’amore secondo Dan", che si propone come Il più visto della serata. Altri film horror su Rete 4, con "L’esorcista 2 – l’Eretico", e commedia, con "Due cuori ed una provetta", su La 5, oltre alla serie "Transporter", ed al game show "Bring the noise".

Su Canale 5 in prima serata, dalle 21.15 un film drammatico tratto dai romanzi di Rosamunde Pilcher, intitolato "Licenza di tradire", con la regia di Uli Moller, e interpretato da Heio Von Stetten, Christian Wunderlich, Anica Dobra e Teresa Rizos. Il film narra la vicenda del proprietario di un birrificio, Oscar, il cui matrimonio con Ella si trova in crisi. Una coppia di loro amici, Grace e Alfie, hanno attraversato lo stesso problema e hanno deciso di risolverlo dandosi libertà di alcune scappatelle extraconiugali, senza però innamorarsi. Anche Ella ed Oscar provano a seguire questo metodo, ma i problemi sono dietro l’angolo. Alle 23.20 si passa al genere commedia con il film intitolato "L'amore secondo Dan". Il protagonista principale, dopo la morte della moglie si trova alle prese con tre figlie giovani ed irrequiete da crescere da solo.

La sua vita va avanti nella routine, poi durante una riunione in famiglia incontra Marie, una donna affascinante, pensa di uscire dalla vita standard con lei, ma si trova di fronte ad una verità che lo lascia stupito, in quanto Marie è la fidanzata del fratello. Interpretato da Steve Carell, Dianne West, Juliette Binoche, Marlene Lawston, Dane Cook, Allison Pill, Emily Blunt, e Brittany Robertson, e diretto da Peter Hedges. Su Italia 1, con inizio alle 21.15 tre episodi della serie televisiva intitolata "Transporter". Nel primo, intitolato "Il testimone", Frank ha una nuova assistente, Caterina, che come primo incarico dovrà accompagnare in tribunale Luca, che ha assistito all’uccisione del padre. Nel tragitto alcuni sicari attentano alla vita di Luca e durante uno di questi attacchi viene ucciso Dieter un amico di vecchia data di Frank.

Alle 00.00 il film d’azione "Death Race 3: Inferno" con Luke Goss, Dougray Scott, Robin Shou, Ving Rhames, Tanit Phoenix, Danny Trejo e Sean Cameron Michael, e la regia di Roel Reine. La vicenda vede come protagonista Carl Lucas, pilota di "Death Race". Su Rete 4 dalle 21.15 un programma di approfondimento intitolato "Il terzo indizio", nel quale la conduttrice, Alessandra Viero, torna ad occuparsi di casi che negli scorsi anni hanno scosso l’opinione pubblica. Il programma è realizzato da Silvia Magri e si occupa soprattutto di casi in cui è stata commessa violenza sulle donne, e si cerca di far luce con una ricostruzione dei fatti basata su prove ed intercettazioni, oltre che sulle testimonianze del fatto.

La seconda serata, dalle 23.55, propone il film horror intitolato "L'esorcista 2: l'eretico", che segue le vicende di Regan, la ragazza protagonista del primo film della saga. Diretto da John Boorman ed interpretato da Richard Burton, Linda Blair, Ned Beatty e Max Von Sydow.

Film in prima serata anche su La 5, con la commedia "Due cuori ed una provetta", che inizia alle 21.10. Due amici di New York Kassie e Wally non sono sposati e Kassie decide di avere un figlio. Per questo si rivolge ad un donatore di seme, Ronald, che incarna il suo tipo ideale. Wally si dimostra però geloso di questa scelta e sostituisce la provetta con il suo seme a quella di Ronald dimenticandosi poi di tutto in quanto ubriaco.

Dopo 7 anni nei quali ha cresciuto il figlio lontano dalla città, Kassie torna a New York e Wally nota immediatamente in suo figlio Sebastian tutte le sue caratteristiche di nevrosi ed ipocondria. Diretto da Will Speck e Josh Gordon, ed interpretato da Jason Bateman, Jennifer Aniston, Patrick Wilson, Bryce Robinson, Juliette Lewis, Scott Elrod, e Jeff Goldblum. Su Mediaset Extra, va in onda un game show, "Bring the noise", condotto da Alvin: Il programma inizia alle 21.15, e mette di fronte due squadre di vip che si sfidano a colpi di musica in una serie di prove che decideranno la squadra vincitrice. Su Iris, alle 21.00, un film di spionaggio, "I tre giorni del Condor" nel quale un ricercatore della CIA riesce a sfuggire al massacro di tutti i suoi colleghi di una sezione speciale.

Trova poi l’aiuto di Kathie per sfuggire a chi gli dà la caccia e scopre i responsabili del complotto sono altri agenti della stessa CIA. Con Faye Dunaway, Robert redford, Max Von Sydow e Cliff Robertson. Su Italia 2 alle 21.10, il film horror "Boogeyman 3", con protagonista una studentessa di college, Sarah Morris che dopo aver assistito al suicidio di una sua amica, non viene creduta quando asserisce che la responsabilità è dell’Uomo Nero. Una serie di fatti che avvengono all’interno del college nei giorni successivi cambierà le cose. Diretto da Gary Jones ed interpretato da Erin Cahill, George Maguire, Chuck Hittinger, Matt Rippy, Mimi Michaels, Nikki Sanderson, Elyes Gabel, Kate Maberly e W.B. Alexander. Su Top Crime, dalle 21.10, la prima puntata della miniserie "Non hai scelta - Il coraggio di una madre", le vicende della famiglia Delaunay.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.25 "Licenza di tradire", film drammatico

23.20 "L’amore secondo Dan " film commedia

Italia 1

21.10, "Transporter", serie televisiva

00.00 "Death Race 3: Inferno", film d’azione

Rete 4

21.15, "Il terzo indizio", programma di approfondimento

23.55, "L’esorcista 2 – L’eretico", film horror

La 5

21.10, "Due cuori e una provetta", film commedia

Mediaset Extra

21.15, "Bring the noise", game show

Iris

21.00. "I tre giorni del Condor", film di spionaggio

Italia 2

21.10 "Bogeyman 3", film horror

Top Crime

21.10, un episodio di "Non hai scelta - Il coraggio di una madre", miniserie.

