STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Rosewood, Una strada verso il domani Ku'damm 56 (venerdì, 18 agosto 2017)

La canzone napoletana in tutte le sue sfaccettature è la protagonista principale di questa serata del 18 agosto sulle reti Rai. Il programma di prima serata di Rai Uno, "Napoli prima e dopo 2017 - La canzone napoletana in concerto", dovrebbe risultare anche il più visto tra tutti i canali Rai. Non mancano serie televisive e poliziesche, programmi di attualità e film, tra i quali "Agente matrimoniale" su Rai Movie, e la fiction "E’ arrivata la felicità".

Rai Uno presenta, a partire dalle 21.25 il programma musicale "Napoli prima e dopo 2017 - La canzone napoletana in concerto", uno spettacolo ormai divenuto un classico, ed arrivato alla 18esima edizione. La location dello spettacolo è una tra le più belle di Napoli, il Maschio Angioino. Lo show è interamente dedicato alla canzone napoletana, con un miscuglio di canzoni classiche e più recenti. Tutte le declinazioni della musica partenopea sono rappresentate e tra gli ospiti ci saranno Anna Tatangelo e Clementino. Il programma sarà presentato da Pupo. Alle 23.30 spazio all’attualità con il programma "CODICE La vita e' digitale - Lo spazio della sicurezza", che affronta i temi del mondo moderno parlando della "rivoluzione " di internet, con il mondo "digitale" che sta cambiando la vita di tutti.

La conduttrice del programma, Barbara Carfagna, ci porta nei centri di ricerca sia italiani che stranieri per cercare di capire questi cambiamenti riguardo a svariati argomenti tra cui il lavoro, l’intelligenza artificiale, il denaro e le nostre città. ( Su Rai 2, dalle 21.05, il nono episodio della 1° stagione della serie televisiva "Rosewood", dal titolo "Una collezione letale". Il protagonista della serie è un anatomopatologo, il dottor Rosewood, che lavora in Florida, a Miami, dove ha il suo studio, e collabora con la polizia per la risoluzione di vari casi. La sua collaborazione è soprattutto con una detective newyorchese, Villa, che da poco si è trasferita in Florida, in seguito alla morte del marito.

A seguire, alle 22.50 un’altra serie poliziesca, " Elementary", una ambientazione in chiave moderna di Sherlock Holmes, il personaggio creato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Il detective in questa serie vive a New York, e svolge indagini come consulente della polizia, aiutato da una Watson cino-americana in gonnella. Interpreti principali, Johnny Lee Miller. Aidan Quinn e Lucy Liu. Su Rai Tre, alle 21.15, la prima puntata della fiction "Una strada verso il domani - Kudamm '56", che ripercorre le vicende di una donna e delle tre figlie. La fiction è ambientata a Berlino nel 1956, con Caterina Sollack che dirige una scuola di ballo e le tre figlie, Eva, Monica ed Elga che devono sottostare alle aspettative della madre. Alle 23.25 va in onda un episodio della serie televisiva "Code Black", con Leanne Rorish, una dottoressa che deve impegnarsi nel condurre un pronto soccorso al Center Stage, potendo contare su quattro giovani tirocinanti per rispondere ad un afflusso di pazienti davvero impressionante.

Su Rai 4, alle 21.05 la serie televisiva "C.S.I. Cyber", giunta al 13esimo episodio, dal titolo "Il passato ritorna", nel quale torna a farsi vivo l’hacker che ha mandato in fumo la carriera di Avery, una psicologa. L’uomo uccide un altro medico e rende pubbliche le cartelle mediche dei suoi pazienti. Su Rai 5, alle 21.15, un documentario intitolato "The story of film", nel quale si analizza la nascita del cinema, parlando sia del lavoro dei fratelli Lumiere a Parigi che di quello di T. Edison nel New Jersey, mettendo in luce lo straordinario ingegno di questi uomini, unito all’intuizione che sancì la nascita del cinema. Su Rai Movie un film commedia con inizio alle 21,10 intitolato "Agente matrimoniale".

La vicenda è quella di un siciliano trentenne, Giovanni, che lavora a Milano. Dopo essere stato licenziato e non trovando altre occupazioni, fa ritorno a Catania, ma anche qui, nonostante il suo ottimo "curriculum", non trova impiego e decide di accettare l’invito di un suo amico, Filippo, di entrare in una agenzia matrimoniale, non sapendo che l’amico in realtà la usa per abbindolare clienti con metodi truffaldini. Diretto da Christian Bisceglia ed interpretato da Nicola Savino, Elena Bouryka e Corrado Fortuna. Su Rai Premium, alle 21.20 la fiction "E' arrivata la felicità", che narra le vicende di Angelica, una donna vedova, con due figlie gemelle, che dovrebbe convolare di nuovo a nozze con Vittorio. Finirà poi per trovare, dopo molte peripezie, un nuovo amore nell’architetto che deve ristrutturare la sua casa, Orlando, anche lui in crisi, con due figli e lasciato dalla moglie.

