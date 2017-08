STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino risponde alle domande dei fan: "Il rapporto con Belen è ottimo"

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino si trova in Italia già da qualche giorno e ha trovato il tempo per incontrare i suoi fan, rispondendo ad alcune delle loro domande. Nel corso del Gran Galà della Pizza di Serino, il ballerino di Amici è stato intervistato da Enzo Costanza per la trasmissione "Backstage, tutti i segreti dei vip" di Irpinia News. E quale migliore occasione di parlare del suo lavoro, delle aspirazioni per il futuro e dell'amore? Per prima cosa, il napoletano ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua esperienza ad Amici, a partire dal suo primo provino. Nulla è stato facile all'inizio e solo la caparbietà della madre lo ha convinto ad andare fino in fondo. Parole anche per il piccolo Santiago, da lui definito una delle "uniche cose belle che ho fatto nella vita". Ha quindi precisato di non avere parole per descrivere il rapporto che lo lega al figlio, ammettendo che anche il suo legame con i genitori è migliorato da quando è diventato padre. Il ballerino napoletano ha inoltre affermato di avere dei sogni nel cassetto, uno dei quali è di girare un film.

"IL RAPPORTO CON BELEN RODRIGUEZ E' OTTIMO"

Ed ecco spazio per il gossip, a partire da Emma Marrone: nell'intervista rilascia a Irpinia News, un bambino ha chiesto a Stefano De Martino quale sia la canzone preferita della sua ex fidanzata, ottenendo in risposta "ce ne sono tante, sono tutte belle". Ma tra le tante curiosità delle 5000 persone presenti al Gran Galà della Pizza non poteva mancare il riferimento a Belen Rodriguez. Una simpatica signora ha chiesto a Stefano di restare insieme a Belen fino a cent'anni, ma tra i sorrisi il ballerino ha replicato: "Cos'è, una minaccia? Signora, ha perso un passaggio" (riferendosi alla fine della storia con la showgirl). Ascoltando il consiglio secondo il quale lui e Belen devono stare insieme per crescere il figlio nel migliore dei modi, lui ha precisato: "Il rapporto con Belen è ottimo!".

© Riproduzione Riservata.