TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni 18 agosto: Beatrice riesce a sfuggire al ricatto di Friedrich?

LA CONFESSIONE DI ADRIAN

Tempesta d'amore torna su Rete 4 anche questa sera a partire dalle ore 19:50 e fino alle ore 21:15. La puntata sarà caratterizzata da un nuovo incontro tra Adrian e Clara nel quale la coppia metterà, anche se solo parzialmente, le cose in chiara: la figlia di Melli chiederà all'amato se lui e Desirée si sono riconciliati dopo che lui ha capito che la moglie era stata sincera. Ma ancora una volta Adrian resterà fermo sulle sue intenzioni: è vero che ha accettato di restare in casa per proteggere la donna, ma è altrettanto vero che il loro matrimonio può dirsi finito. Le spiegazioni di questa decisione vengono presto date: Adrian è innamorato di un'altra donna! A questo punto però si fermerà senza dare ulteriori dettagli: anche se lei non sospetterà di essere la persona per la quale batte il suo cuore, Adrian manterrà il segreto, non confessandole di amarla.

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 17 AGOSTO: IL RICATTO DI FRIEDRICH

La scoperta delle vere condizioni di salute di Beatrice segnerà il via per nuovi inevitabili problemi nella puntata di Tempesta d'amore di questa sera. In essa, infatti, Friedrich sarà protagonista di un intenso faccia a faccia con la moglie durante il quale proverà ad approfittare della situazione a proprio vantaggio. Dirà alla donna che dovrà restituirgli tutto il denaro in suo possesso oltre che le quote dell'hotel se non vorrà che la sua colpevolezza nel tentato omicidio ai danni di Charlotte venga dimostrata. A questo punto la dark lady non potrà fare altro che accettare ma accadrà un nuovo impresto. Friedrich sorprenderà la moglie mentre sarà intenta a preparare le valigie per fuggire, e il fatto non gli piacerà affatto. Penserà infatti che senza il suo controllo la donna possa combinarne un'altra delle sue. Ma quando le intimerà di non partire, minacciando di denunciarla alla polizia, Beatrice agirà nel peggiore dei modi: colpirà il marito con un vaso di fiori e lui cadrà a terra priva di sensi, permettendole di fuggire...

