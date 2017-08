TEMPTATION ISLAND 2017/ I programmi matrimoniali di Nicola Panico e Sara Affi Fella (oggi, 18 agosto)

Nicola Panico e Sara Affi Fella

Nicola Panico e Sara Affi Fella sono stati una delle coppie che ha fatto maggiormente discutere nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. Delusa per il comportamento del fidanzato, che aveva perso il controllo con la single Antonella, lei aveva deciso di lasciarlo nell'ultimo falò di confronto. I due fidanzati erano quindi usciti separati dal programma anche se, a distanza di un mese, tra loro le cose sono quasi tornate alla normalità. Come annunciato da Filippo Bisciglia, infatti, Sara aveva deciso di dare una seconda possibilità al suo innamorato, precisando che lui avrebbe dovuto dare il meglio di sé per riconquistarla e farle dimenticare quanto accaduto. Questa dichiarazione precisava inoltre che entrambi sarebbero tornati ai rispettivi impegni, prendendosi tutto il tempo necessario per non commettere ulteriori errori: Sara avrebbe ripreso gli studi, mentre Nicola si sarebbe concentrato sugli allenamenti del calcio senza troppo pensare ai programmi per il futuro. Poi però qualcosa è cambiato?

NICOLA PANICO E SARA AFFI FELLA: DA TEMPTATION ISLAND AL MATRIMONIO?

Sono passate alcune settimane dall'annuncio di Nicola Panico e Sara Affi Fella sopra riportato. Negli ultimi tempi le cose tra loro sono ulteriormente migliorate, al punto che il fidanzato si è reso protagonista di un annuncio molto importante. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Panico ha dichiarato che lui e Sara convoleranno a giuste nozze anche se fra circa due anni: "Ci sposeremo nel 2019. Io non sono più un bambino e lei, a 21 anni, si è dimostrata più donna di tante trentenni. Presto cominceremo a convivere e le darò una mano con il lavoro: lei ha già tantissime proposte per fare serate in discoteca. Lei è più sicura del nostro amore. Ha una consapevolezza maggiore che la rende ancora più affascinante". Nicola ha inoltre voluto precisare che lui e Sara pensano anche a mettere su famiglia, anche se i loro programmi sono diversi: Sara vorrebbe un maschietto, mentre il suo futuro marito preferirebbe una femminuccia.

© Riproduzione Riservata.