TRANSPORTER 2 THE SERIES / Al via la serie di Luc Besson e con Violante Placido. Anticipazioni del 18 agosto

Transporter 2 - The Series, in onda su Italia 1

TRANSPORTER 2 THE SERIES

Al via su Italia 1 Transporter 2: The Series, che andrà in onda nella prima serata di oggi, venerdì 18 agosto 2017. Verranno trasmessi i primi tre episodi, intitolati "Testimone", "Come eravamo" e "Sesso, bugie e videotape", dove ritroveremo il protagonista Frank Martin, interpretato da Chris Vance, alle prese con nuovi ostacoli ed un ritorno del passato. La miscela ideata per la trama è una creazione di Luc Besson, così come è stato per il ciclo di film a cui si ispira lo show franco-canadese. In questo secondo capitolo, Frank dovrà infatti non solo portare avanti la sua mission di trasportatore, riuscendo a mantenere vivi i diversi testimoni che gli verranno affidati. Tutto ciò che succederà nel nuovo segmento narrativo andrà ad influire infatti sul passato del protagonista, che si vedrà costretto ad interrompere la sua nuova collaborazione con Cat, interpretata da Violante Placido. L'attrice italiana è stata fondamentale per lo sviluppo del personaggio di Vance, da cui tuttavia dovrà allontanarsi per la sua stessa sopravvivenza, ed introdotta proprio nel secondo capitolo dello show. Frank invece dovrà affrontare la morte di Zara, un'ombra onnipresente in tutte le sue azioni e che presto ci regalerà un colpo di scena. Non mancherà inoltre un nuovo rivale, con cui il trasportatore si dovrà confrontare ad un livello inedito. Chi assolderà Frank per un nuovo compito, che vedremo negli ultimi episodi, ha assoldato anche una sua vecchia conoscenza. Chi riuscirà a sopravvivere dei due? Dopo aver riscosso un forte successo per le sue prime due stagioni, Transporter: The Series non è riuscito a cavalcare ancora l'ondata di clamore. Lo show è infatti stato cancellato già nel dicembre del 2014, subito dopo la messa in onda canadese su Movie Central e The Movie Network. In Italia invece, la seconda stagione è stata trasmessa per la prima volta su Premium Action appena due anni fa.

ANTICPAZIONI EPISODIO 1 "TESTIMONE"

Frank viene incaricato di trasportare un bambino di 12 anni dalla Germania, dove è stato affidato a degli zii, fino a Roma. Cat avviserà Frank che sta per affrontare una missione troppo pericolosa, mettendo in dubbio la sua capacità di uscirne vivo. Nonostante le raccomandazioni della donna, diventata da poco l'assistente di Frank, quest'ultimo deciderà di accettare il compito. Il ragazzino deve infatti testimoniare contro i killers del padre, freddato in precedenza. Ovviamente i criminali faranno di tutto per mettere i bastoni fra le ruote a Frank, riuscendo ad intercettarlo lungo la strada verso l'Italia. Il trasportatore non dovrà quindi solo assicurarsi di proteggere la vita del piccolo Luca Marrone, ma anche riuscire a seminare i sicari.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 2 "COME ERAVAMO"

Un volto del passato di Frank ritorna a farsi vivo per la scomparsa di un agente dei servizi segreti. Sia Tommy che Rob sono stati in guerra al fianco del trasportatore, con cui hanno vissuto diversi ostacoli e pericoli. Anche per questo Frank non ci penserà due volte prima di partire alla ricerca di Rob, che secondo le ultime notizie dovrebbe trovarsi in Libia. Al fianco dei due uomini si aggiungerà inoltre Cat, che seguirà sul campo Frank. Sia Rob che Tommy lavoravano inoltre per l'MI6 che stranamente sembra non essere interessata al recupero dell'agente. Dopo essere sfuggito ad un tentativo di rapimento, il trasportatore riuscirà a trovare un'importante testimone.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 3 "SESSO, BUGIE E VIDEOTAPE"

Frank ruba la valigetta di un ricattatore a Praga, per poi scoprire che dentro la propria auto si è nascosta una ragazza. Clara Elegi è alla ricerca disperata della sorella Mariana, sottratta in precedenza proprio dal ricattatore. Frank decide di affidare il nuovo caso a Cat, preferendo consegnare in fretta la valigetta a Don. Quest'ultimo infatti ha fretta di recuperare l'abito di una donna con cui ha avuto un'avventura e che potrebbe essere sfruttato per minarne la reputazione. Durante l'incontro, Frank si accorge tuttavia che Clara ha svuotato la valigetta per costringerlo ad aiutarla nel ritrovamento di Mariana. I ruoli si invertiranno quindi di nuovo: Frank si occuperà delle due sorelle, mentre Cat dovrà sottrarre Don da un possibile crollo professionale.

© Riproduzione Riservata.