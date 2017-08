Una strada verso il domani, Ku'damm 56 / Anticipazioni 18 agosto: la scuola non è di Caterina!

Ku'damm - Una strada verso il domani, in prima Tv assoluta su Rai 3

ANTICIPAZIONI DEL 18 AGOSTO, SECONDA PUNTATA DAL TITOLO "TRE SORELLE"

Il secondo appuntamento di Ku'damm 56 - Una strada verso il domani, vedrà Caterina e le figlie alle prese con alcuni problemi economici. A cavallo di un grande cambiamento della società, le tre sorelle dovranno affrontare il progresso e la modernità. I corsi infatti non riescono più ad attirare clientela a causa della sua mancanza di ammodernamento. Monika ed Eva scopriranno inoltre che il padre è ancora vivo e che è stato prigioniero del nemico dall'ultima guerra. Geru è un uomo profondamente trasformato e pieno di problematiche, tanto che un rientro alla vita normale gli riuscirà difficile. A completare il declino della famiglia giungerà una tremenda notizia: la scuola di ballo non è in realtà di proprietà di Caterina, ma è stata espropriata ingiustamente ad alcune famiglie ebree.

KU'DAMM 56, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Vediamo cosa è successo la settimana scorsa a Una strada verso il domani: Caterina (Claudia Michelsen) è una giovane adolescente innamorata del ballo e del rock'n'roll: grazie al suo compagno d'avventura riesce a registrare un forte successo durante una gara. Per poter acquisire le conoscenze necessarie e trovare un buon partito con cui formare una famiglia, Caterina deciderà di fondare poi una scuola di ballo. Anni dopo, la donna ha tre figlie ed è vedova: Monika (Sonja Gerhardt) tuttavia viene espulsa dalla scuola per via del suo comportamento ribelle. Eva (Emilia Schüle) invece è una donna in carriera ed è innamorata del suo capo, uno psichiatra molto più grande di lei che secondo la madre è un buon partito. Helga (Maria Ehrich) invece è prossima alle nozze e Caterina non potrebbe sentirsi più soddisfatta delle figlie, fino a che non scopre che Monika ha ricevuto insufficienza in tutte le materie scolastiche.

La ragazza tuttavia eviterà di dirle di essere stata sorpresa in sottoveste sotto la pioggia, il vero motivo per cui è stata sospesa. Helga cerca di intercedere per la sorella in ogni modo e le propone di affidare a Monika una classe, ma Caterina è delusa e le impone di trasferirsi dallo zio. Si avvicina il giorno del matrimonio e Monika incontrerà per la prima volta Joachim Franck (Sabin Tambrea), un giovane imprenditore galante che prende lezioni di ballo da Caterina. L'impatto con la nuova vita di coppia sarà invece duro per Helga, che dovrà confrontarsi con una suocera severa e dalle mille pretese. Wolfgang (August Wittgenstein) inoltre sembra più interessato al falegname che alla nuova sposa. La suocera approfitterà anche di un incontro privato con la giovane nuora per sottolineare quanto sia rigoroso Wolfgang e che il matrimonio potrebbe non corrispondere alle sue aspettative. Nel frattempo, Caterina intuisce l'interesse di Monika per Joachim ed obbliga quest'ultimo a fare da accompagnatore alla figlia per le nozze della sorella.

Durante la foto con tutti gli invitati, Eva intravede un uomo che assomiglia al padre, defunto molti anni prima. Sarà tuttavia solo una vista passeggera, dato che lo sconosciuto si allontanerà non appena capirà di essere stato avvistato. Il matrimonio non si concluderà in modo vincente per nessuna delle tre sorelle. Helga ritornerà a casa con un marito che non ha desiderio per le donne, mentre a Monika toccherà la sorte peggiore. Complice qualche bicchiere di troppo, Joachim abuserà di lei approfittando dell'assenza di Caterina. Al ritorno della madre nelle stanze di famiglia, la ragazza si comporterà in modo strano, ma a Caterina risulterà normale, dato il suo trascorso. Solo il mattino successivo Monika avrà il coraggio di rivelare quanto è accaduto ad Helga e Caterina scoprirà tutto nell'immediato. Dopo uno shock iniziale, la madre imporrà alla ragazza di sottoporsi ad una visita medica per confermare la violenza subita, determinata a dare la caccia a Joachim. Dopo aver affrontato il padre del ragazzo invano, Caterina scoprirà tutto sull'espulsione della figlia e finirà per credere alle parole di Joachim, riguardo al loro incontro consenziente. Dopo essere fuggita ed aver cercato il suicidio, Monika verrà presa sotto l'ala dello zio, che imporrà a Caterina di affidarle il corso principianti.

