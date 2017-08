Uomini e Donne/ Anticipazioni e news, l'estate di tronisti e corteggiatori: le mete preferite (Trono Classico)

Andrea Melchiorre e Giulia Latini, Uomini e donne

GIULIA E ANDREA HANNO SCELTO LA SARDEGNA

Mentre i fan di Uomini e Donne attendono con ansia nuove anticipazioni e l'inizio della nuova edizione del Trono Classico, i protagonisti delle passate edizioni si godono le ultime settimane di questa calda estate e non priva di gossip. Al centro dell'attenzione negli ultimi giorni ci sono stati Andrea Melchiorre e Giulia Latini. Dopo un breve flirt, i due hanno bruscamente interrotto i rapporti, con tanto di accuse reciproche; questo però non ha interrotto le loro vacanze: Giulia ha scelto i mari cristallini della Sardegna, così come il suo "ex" Andrea, che si rilassa in barca e tra feste sulla spiaggia. Come loro anche Andrea Damante e Giulia De Lellis che, prima di approdare in Costa Smeralda, hanno prediletto anche altre tappe da sogno.

DALLA GRECIA A CUBA: COPPIE E SINGLE DI UOMINI E DONNE

C'è chi invece ha scelto la Puglia per trascorrere qualche giorno di relax, come Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella hanno invece preferito i mari e i profumi della Sicilia. Molto gettonata tra i protagonisti di Uomini e Donne la Grecia, in particolar modo Santorini e Mykonos: poche settimane fa, infatti, la coppia composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto sognare i fan con i loro scatti dal bellissimo resort di lusso Cavo Tagoo di Mykonos; da pochissimi giorni anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono approdati in Grecia e stanno godendosi le vacanze tra i romantici paesaggi di Santorini. L'ex di Ludovica Valli, Fabio Ferrara, è invece volato oltreoceano, arrivando nell'affascinante Cuba, mentre l'ex tronista Desirée Popper è volata nella sua terra natìa, il Brasile, dove si gode la spiaggia tra uno shooting e l'altro.

