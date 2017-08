Uomini e Donne/ Anticipazioni: rivoluzione tra gli opinionisti? Tina e Tinì a rischio (Trono Over)

Uomini e Donne, opinionisti

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ma la curiosità non è solo per tronisti e dame e cavalieri. Il pubblico affezionato al dating show di Canale 5 si chiede se gli opinionisti del programma siano tutti confermati anche per la nuova edizione. Se non sembrano esserci dubbi sul ritorno di Gianni Sperti, qualcuno invece sorge sulla riconferma delle due signore, Tina Cipollari e Tinì Cansino. La prima, amatissima dal pubblico, pare stia vivendo un periodo non proprio semplice a causa di problemi familiari. La Cipollari sarebbe in crisi col marito Chicco Nalli e per questo potrebbe decidere di allontanarsi per un pò dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e salvare questo rapporto. Diversa invece la situazione di Tinì: la pacata opinionista, ex ballerina, non convince del tutto il pubblico di Uomini e Donne, che vorrebbe qualcun altro al fianco di Tina e Gianni al Trono Over.

TINA CIPOLLARI E TINÌ CANSINO NON CI SARANNO?

I nomi del pubblico per sostituitla sono Karina Cascella o anche Gemma Galgani, nel caso la dama decidesse di lasciare il programma per vivere la sua storia d'amore con Marco Firpo. Che sia uno scenario possibile? In un'intervista di qualche tempo fa al settimanale Visto, la Cansino spiegò come è arrivata all'ambita poltrona di opinionista di Uomini e Donne: "Sono stata io a propormi a Maria per la partecipazione a Uomini e Donne ed essere accettata, per me, è stato un immenso piacere. - ha raccontatoTinì - Ero una telespettatrice attenta; adesso, da tre anni, faccio parte di una bellissima famiglia. Non sarei tornata in tv, dopo tanti anni, in una collocazione che non avessi sentito adatta a me. - e ha concluso - Per me ogni puntata è come una seduta di terapia".

