AIDA YESPICA/ Giuseppe Lamma è la nuova fiamma della concorrente del Grande Fratello Vip

Aida Yespica, concorrente del Grande Fratello Vip

Fra qualche giorno Aida Yespica dovrà preparare le valigie per trasferirsi nella casa più spiata d'Italia per la sua nuova esperienza al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, balzata alle cronache per la sua partecipazione a L'isola dei famosi 9 nel 2012, sarà infatti una dei protagonisti nel nuovo programma di Canale 5 in partenza il prossimo 11 settembre. Ma in attesa di rivedere la showgirl nuovamente sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset, è l'amore ad occupare pienamente la sua vita: Il settimanale Spy ha infatti rivelato nel numero in edicola oggi 19 agosto, che Aida è di nuovo innamorata grazie ad un colpo di fulmine avvenuto durante le vacanze ad Ibiza. Qui, infatti, è scoccata la scintilla con Giuseppe Lamma, detto Geppy, un trentenne imprenditore napoletano che lavora nel settore ottico. Dal primo incontro, Geppy e Aida non si sarebbero più allontanati.

AIDA YESPICA, NEWS: IL COLPO DI FULMINE CON GIUSEPPE LAMMA

Le vacanze ad Ibiza sono state galeotte anche per Aida Yespica, oltre che per numerosi altri vip nostrani. La futura concorrente del Grande Fratello Vip ha cominciato a frequentare l'imprenditore Giuseppe Lamma, con il quale successivamente avrebbe trascorso un romantico weekend a Bormio. I dettagli sui movimenti della coppia sono stati resi noti dal settimanale Spy che ha confermato come Aida, a poche settimane dopo la fine della sua relazione con Enrico Romeo, sia di nuovo felice a fianco di un uomo. Lei e Geppy, infatti, non si sono più allontanati, recandosi insieme prima in montagna e successivamente a Miami per raggiungere Aron, il figlio nato dalla relazione con Matteo Ferrari. Solo pochi giorni fa, Aida dichiarava: "Con gli uomini sono davvero sfortunata!", riferendosi alle sue precedenti relazioni con sentimentali, in primis quella appena conclusa con Romeo. Dopo tanta sfortuna, sarà questa la volta buona?

