ANDREA PACE/ Junior MasterChef: il suo sorriso ricordato sui social, spento per sempre dalla leucemia

Andrea Pace, ex concorrente di Junior MasterChef

Ad una settimana esatta dalla sua prematura scomparsa, in tanti ricordano con profondo affetto Andrea Pace, la giovane promessa della cucina stroncata dalla leucemia all'età di 17 anni. Una popolarità, la sua, conquistata a suon di sorrisi, simpatia e bravura dietro i fornelli della prima edizione di Junior MasterChef, la versione baby del più celebre talent culinario nella quale quattro anni fa Andrea si classificò terzo. Dietro quel sorriso coinvolgente, però, c'era un passato che in molti ignoravano e che solo ora, dopo la sua morte resa pubblica nei giorni scorsi, è venuto a galla. Il ragazzo dalla faccia simpatica e dallo sguardo vispo, "guerriero" lo era sul serio in quanto sin da quando aveva 14 mesi aveva iniziato la sua lunga battaglia contro quel brutto male, la leucemia, che se l'è portato via cinque giorni dopo aver spento le sue prime 17 candeline. Un compleanno vissuto in allegria, come ha rivelato la sua famiglia in una intervista a Repubblica Roma, prima di addormentarsi per sempre. Nelle ultime ore sono stati numerosi i messaggi di affetto ai familiari ed in tanti fan della trasmissione di Sky hanno voluto ricordare con tenerezza le imprese culinarie che Andrea, allora 13enne, aveva messo in atto durante la prima acclamata edizione di Junior MasterChef, nella quale ebbe la meglio Emanuela Tabasso, prima vincitrice italiana del programma. E' stata lei una delle prime a voler salutare per l'ultima volta, con un post su Facebook l'amico e compagno di avventura, lasciando i suoi fan senza parole.

IL SILENZIO DI ALESSANDRO BORGHESE E LIDIA BASTIANICH E LE POLEMICHE SMORZATE

La notizia sulla morte di Andrea Pace si è così sparsa a macchia d'olio anche in seguito al saluto pubblico da parte della grande famiglia di MasterChef Italia. A loro ieri si è accodato anche Bruno Barbieri, chef stellato nonché giudice di quella prima edizione che vide il giovanissimo Andrea protagonista. Barbieri sui suoi canali social ha voluto dedicare all'ex concorrente un tenero pensiero: "Andrea, ora farai lo chef lassù insieme agli angeli in paradiso. Un abbraccio forte. Bruno". Silenzio, al momento, da parte di Alessandro Borghese e Lidia Bastianich, anche loro giudici nella medesima edizione. A far sentire la propria voce sono stati però i tanti spettatori del talent che hanno criticato anche sotto il messaggio di Barbieri la scelta di Sky di trasmettere in replica le puntate con protagonista il giovane Pace. Un gesto che per molti è apparso come una sorta di mancanza di rispetto, mentre per altri un omaggio ed un ricordo dei momenti felici vissuti da Andrea. Ad interrompere sul nascere le polemiche sono stati però i tanti messaggi di chi, ancora incredulo, vuol continuare a ricordare il piccolo ex concorrente sorridente, con i suoi riccioli d'oro e l'apparecchio ai denti, quando giunse ad un passo dal realizzare quel sogno di vittoria, ma senza mai perdere quella voglia di vivere che lo ha accompagnato fino all'ultimo dei suoi giorni.

© Riproduzione Riservata.