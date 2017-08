ATTILA FLAGELLO DI DIO / Diego Abatantuono in guerra contro i Romani nel film oggi su Rete4

Attila flagello di Dio

IL CAST DEL FILM

Attila il Flagello di Dio è un film che sarà trasmesso oggi, 19 agosto, alle 23.40 su Rete 4. la pellicola è ascrivibile al genere delle "commedie all’italiana" con connotazioni comiche, essa prodotta nel lontano 1982 è stata diretta da Castellano e Pipolo, e vede un cast di buon spessore, tra i quali si evidenzia Diego Abatantuono e Angelo Infanti, attori scelti per la loro "verve comica", con il primo fautore di quelle commedie italiane che tanto successo hanno avuto nella cinematografia nazionale. Il film è stato già programmato diverse volte sui piccoli schermi italiani e si basa su un soggetto scritto da Mario Cecchi Gori, quest’ultimo insieme al fratello ricopre anche la carica i produttore esecutivo. Belle le musiche composte da Franz Di Cioccio, il musicista appare anche tra gli interpreti nel ruolo di Giallo.

ATTILA FLAGELLO DI DIO, LA TRAMA

La trama si basa su una improbabile guerra che un gruppo di Barbari vuole muovere all'esercito romano. È infatti l’epoca della dominazione della città dell’urbe, il cui esercito aveva saccheggiato il territorio in cui abitava il re Ardarico. I romani avevano sfruttato il fatto che gli uomini della tribù erano a caccia, e avevano razziato cibo, donne e gioielli. Al ritorno dalla battuta di caccia il Re mette in piedi una spedizione composta da ben…10 guerrieri. Ardarico non si rende conto della potenza romana e basandosi sulla profezia della sua "maga personale", Columbia, parte alla volta della capitale dell’impero. Durante il trasferimento i 10 raccolgono un altro guerriero e una donna della tribù fortunosamente fuggita ai legionari.

Come se non bastasse, la maga aveva profetizzato l’arrivo di un barbaro che avrebbe sconfitto le legioni, essa ne aveva indicato anche il nome (Attila) e per questo il Ardarico si autoproclama "Attila il flagello di Dio". Il re durante il viaggio deve contrastare parecchi problemi, da una parte un suo sottoposto, Fetuffo che cerca di impossessarsi del potere, dall’altro l’invaghimento con la donna liberata, tale Uraia. Dopo tante battaglie i barbari giungono in vista di una parte dell’acquedotto romano e riescono a conquistarne una porzione, e per questo sono fatti oggetto di "ambasciata di pace" da parte dei romani.

I doni portati in loco dalla "delegazione di pace" contengono però del vino soporifero, cosa che permette a un unità dell’esercito di accerchiare i ribelli. L’ultimatum del centurione romano viene respinto, e alla fine della battaglia in vita rimangono solamente il Re Uraia e Fetuffo. Essi riescono a scappare con una mongolfiera. Il finale vede il re e Uraia liberarsi del malvagio sottoposto e fuggire con una parte dei doni, allo scopo di coronare il proprio amore.

