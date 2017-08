Alessandro Calabrese e Lidia Vella sono tornati insieme / La coppia conferma e svela una grande novità!

Lidia Vella e Alessandro Calabrese

È proprio il caso di dirlo: "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Per Lidia Vella e Alessandro Calabrese i "giri" della canzone di Antonello Venditti sono stati davvero tanti. Non si contano i tira e molla della coppia che abbiamo conosciuto nel corso dell'ultimo Grande Fratello e che, alcuni mesi fa, sembrava essersi data l'addio definitivo. Lui ha anche partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini, con stupore di Lidia che parlava - contemporaneamente - di un riavvicinamento. Oggi però si passa oltre e la coppia scrive un nuovo capitolo della loro storia perchè sì, Lidia e Alessandro sono tornati insieme! Dopo alcuni fugaci scatti dei fan, che li avevano beccati insieme, e qualche indizio social, ecco arrivare la conferma dai diretti interessati. Una fan li ha infatti incontrati a Rossano, in Calabria - come ha poi segnalato al portale IsaeChia - e ha avuto modo di parlare con loro.

LIDIA E ALESSANDRO DI NUOVO INSIEME! INTANTO JESSICA E KEVIN...

Ecco la sua testimonianza: "Mercoledì 16 agosto ero al mare a Rossano, in Calabria, e proprio in spiaggia ho incontrato Alessandro e Lidia del Gf. Hanno fatto anche un giro sul pedalò e sono stati davvero molto cordiali con tutti. Hanno detto di stare insieme e hanno raccontato che c’erano davvero un sacco di meccanismi televisivi dietro a tutto. Di persona sono davvero molto semplici e hanno detto di vivere a Milano ora e che a breve dovrebbe raggiungerli anche Jessica". È qui che però la ragazza svela un altro colpo di scena e cioè che anche tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi è arrivata la riappacificazione! "A proposito di lei, Lidia mi ha detto che sta ancora con Kevin, anche se su ciò mi è sembrata abbastanza perplessa. Sono stati giù 5 giorni, in quanto avevano una serata, ma per maltempo non hanno potuto farla. Infine hanno parlato benissimo del mare di Rossano" conclude.

© Riproduzione Riservata.