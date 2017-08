Alex Britti/ L'artista torna dopo il successo di Stringimi forte amore (Sogno o son desto 3)

Sogno e son desto 3, Alex Britti

A grande richiesta, torna in tv in prima serata Rai Uno, una puntata di Sogno o Son desto 3, lo spettacolo condotto da Massimo Ranieri durante la stagione televisiva invernale dello scorso anno. Ad affiancare Ranieri nella conduzione ci saranno Nina Zilli e Simona Molinari. Ad esibirsi sul palco della puntata del 19 agosto ci sarà anche Alex Britti, il noto cantante e chitarrista romano. Nel giugno del 2017, Britti ha dato una notevole svolta alla sua vita privata grazie alla nascita del suo primo figlio, nato dalla relazione con la sua compagna Nicole. Il piccolo Edoardo è nato il 23 giugno ma la notizia della gravidanza è stata tenuta nascosta fino all'inizio del nono mese. Solo pochi giorni prima dalla nascita del bimbo, Britti ha annunciato a tutti i suoi fan il lieto evento.

IL SUCCESSO DI STRINGIMI FORTE AMORE

Da un punto di vista lavorativo Alex Britti ha pubblicato di recente il suo ultimo singolo dal titolo Stringimi forte amore. Si tratta del secondo brano estratto dall'ultimo lavoro discografico di Britti, dal titolo In nome dell'amore. Nel video clip del singolo è presente anche Amedeo Preziosi, molto famoso del panorama di Youtube. Il 31 luglio, assieme a Max Gazzè, il cantante e musicista romano ha poi preso parte a due straordinarie date tenutesi all'Auditorium Parco Della Musica a Roma, dove i due artisti si sono esibiti in alcuni dei loro più grandi successo degli ultimi anni.

LA CARRIERA

Alex Britti nasce a Roma nell'agosto del 1968. Diventato noto al grande pubblico alla fine degli anni 90 grazie a brani come Mi piaci e La Vasca, Alex Britti è in realtà soprattutto un grande chitarrista. Non tutti conoscono questo suo straordinario talento ma l'artista romano è considerato uno dei più abili chitarristi d'Europa. Nel maggio del 2017 ha pubblicato il suo ultimo lavoro discografico dal titolo In nome dell'amore-Volume 2, un album particolarmente incentrato attorno al tema dell'amore e dei sentimenti. L'uscita dell'album è stato anticipato dall'uscita del brano dal titolo Speciale.

