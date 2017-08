Amore criminale / Asia Argento dà voce a due "sopravvissuti". Anticipazioni replica su Rai 3 (19 Agosto)

Asia Argento, Amore Criminale

Appuntamento su Rai Tre per una nuova puntata in replica di Amore Criminale, che questa sera, contrariamente a ciò che avviene di solito, ricostruirà la vicenda di due “sopravvissuti”. Asia Argento, infatti, raccoglierà le testimonianze di Barbara e Vasco, protagonisti di due storie molto diverse, ma segnate allo stesso modo dalla continua persecuzione di chi diceva di amarli. Ad aprire la serata sarà Barbara, che racconterà di quando, ancora molto giovane, ha incontrato colui che credeva essere l’uomo della sua vita. Dopo aver messo tutta sé stessa in quel rapporto così totalizzante, la protagonista capirà di essere vittima di una relazione malata, che la porterà a sopportare ogni forma di violenza psichica e psicologica senza darle alcuna via di uscita. Ci saranno ricostruzioni, filmati e testimonianze in esclusiva, ma non mancherà il supporto degli esperti, che interverranno in studio per esaminare gli aspetti più tragici dell’amore malato. Il programma, così come in ogni puntata, si avvarrà della collaborazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Il secondo protagonista della serata dedicata ad amore Criminale sarà Vasco, che stasera raggiungerà lo studio del programma di Rai Tre per ricostruire, insieme alla conduttrice Asia Argento e a tutti gli esperti, la vicenda di amore e persecuzione che ha cambiato per sempre la sua vita. Vasco, in particolare, racconterà del sentimento malato che lo legava alla sua compagna, che non è riuscita a sopportare la rottura e ha reagito nel peggiore dei modi. Il protagonista, infatti, è riuscito a sopravvivere a sei colpi di pistola sparati dalla sua ex, che accecata dalla gelosia per la nuova relazione di lui, ha cercato di porre fine alla sua vita. A supportare la storia del protagonista ci saranno la psicologa e criminologa Anna Costanza Baldry e l'avvocato Cristina Cerrato, che si occupa di tutelare donne e dei minori dai loro aguzzini, ma verrà dato spazio anche alla ricostruzione dei fatti, che sarà narrata dall’attrice Mariangela D'Abbraccio.

