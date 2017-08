BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Rome Flynn lascia la soap, quale sarà il futuro di Zende e Nicole?

Beautiful

ROME FLYNN (ZENDE) LASCIA BEAUTIFUL

Brutte notizie per i fan di Beautiful ed in particolare di un attore divenuto una presenza costante nelle trame della soap americana degli ultimi anni: Rome Flynn, ovvero l'interprete di Zende Dominguez Forrester, ha deciso di lasciare la serie che lo ha reso famoso per intraprendere una nuova avventura. Come da lui stesso precisato nel suo profilo Instagram (clicca qui per leggere il lungo post), si è trattato di una sua scelta personale e non della decisione di Bradley Bell di non dare più spazio a Zende e, più in generale, alle avventure degli Avant. Qualche mese fa, infatti, si era diffusa la voce secondo la quale i coniugi Dominguez non avrebbero più avuto lo spazio di un tempo, restando relegati ai margini della soap. Tale rumor, però, non si era mai concretizzato come evidenziato nella trasferta a Montecarlo nella quale la coppia è stata protagonista, insieme agli altri membri della famiglia Forrester. Il talento di Zende, all'altezza dei suoi parenti nel ruolo di stilista, sembrava infatti destinato a fornirgli ampio spazio nel futuro di Beautiful.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUALE FUTURO PER ZENDE E NICOLE?

La notizia di Rome Flynn di abbandonare il cast di Beautiful è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan di Beautiful di tutto il mondo. Lui e Nicole sono ormai sposati (in Italia vedremo le loro nozze nel mese di settembre) e c'erano ancora diversi punti interrogativi in stand-by: la Avant avrebbe riprovato a prendersi Lizzie? Zende e Maya avrebbero potuto diventare amanti (un loro feeling era apparso evidente nella trasferta a Montecarlo)? Tutte queste domande potrebbero non avere mai una risposta, soprattutto nel caso in cui Bradley Bell decidesse di far uscire per sempre il personaggio di Zende. L'ipotesi recasting non è da escludere ma non va dimenticato che negli ultimi tempi sono nel caso di Ridge è stata scelta questa via, preferendo invece il trasferimento altrove nel caso di mancato rinnovo del contratto (vedi Hope, Taylor, Thorne...). Con l'uscita di Zende, Nicole resterebbe dunque libera e perfetta per un nuovo amore: tante le ipotesi accreditate tra le quali il sempre disponibile Wyatt, ma anche Thomas o Carter. Ma l'idea che i fan attendono da tempo la ricondurrebbe niente meno che a Rick.

© Riproduzione Riservata.