BRUC, LA LEGGENDA / Juan Josè Ballesta,è il leggendario tamburino che sconfisse i Francesi (19 agosto)

Bruc, la leggenda su iris

IL CAST

Il 19 agosto, alle ore 21.00, su Iris andrà in onda Bruc: la leggenda, un film avventuroso diretto da Daniel Benmayor nel 2010 che ha vinto ben tre prestigiosi Gaudí Awards. Tra gli attori spicca la presenza di Juan Josè Ballesta, attore che vanta nel suo curriculum il conseguimento di un premio La Concha de Plata al Festival di San Sebastian, nel 2005. Ha inoltre fatto parte del cast di Querido maestro, la versione iberica di un format italiano, Caro Maestro, che ha contribuito ad aumentarne la popolarità sul piccolo schermo. Va poi ricordata la presenza di Vincent Pérez, noto per aver preso parte nel 1990 a Cyrano de Bergerac, diretto da Jean-Paul Rappeneau, in cui ha avuto modo di competere in bravura con un mostro sacro come Gérard Depardieu. Nel nostro Paese deve la sua popolarità alla partecipazione a Il viaggio di Capitan Fracassa, diretto da Ettore Scola nel 1991. Nel 1994 ha invece preso parte a La regina Margot, in cui ha affiancato Isabelle Adjani, mentre nell'anno successivo ha recitato in Al di là delle nuvole, alle dipendenze di Wim Wenders e Michelangelo Antonioni. Nel 1996 ha interpretato Ashe Corven in Il corvo 2 - La città degli angeli, prendendo quindi il posto che era stato del defunto Brandon Lee. Il 2000 lo ha poi visto protagonista di Sognando l'Africa, diretto da Hugh Hudson, in cui ha affiancato Kim Basinger e Eve Marie Saint.

BRUC, LA LEGGENDA, LA TRAMA TRATTA DA UNA LEGGENDA

La trama della pellicola è ambientata in Spagna, nel corso del 1808, quando l'esercito inviato in terra iberica da Napoleone è costretto a subire la sua prima sconfitta, dopo una lunga serie di vittorie che avevano contribuito a crearne la leggenda. Protagonista della vicenda è un giovane tamburino di nome Bruc (Juan Josè Ballesta), che dopo aver trovato rifugio all'interno di una grotta posizionata tra le montagne di Montserrat, nel cuore della Catalogna, inizia a percuotere il tamburo, dando vita ad una serie di vibrazioni le quali provocano a loro volta una lunga serie di frane, cui si aggiungono le ripetute imboscate delle forze locali. Proprio le rocce piovute dall'alto consigliano infine le truppe napoleoniche a non avanzare ulteriormente, anche perché potrebbero ritrovarsi a dover combattere contro le forze nemiche, ove queste decidessero di attaccare.

Mentre Bruc si affanna a dare il merito di quanto accaduto alla Madonna e alla montagna, diventata un vero e proprio strumento di guerra, l'eco di quanto successo si sparge in Europa, costringendo lo stesso Napoleone a farsi carico del problema. Sino a quel momento, infatti, il suo esercito ha sempre trionfato sui campi di battaglia europei, assumendo quasi un'aura di invincibilità cui la sconfitta catalana potrebbe dare un fiero colpo. Decide quindi di dover punire il giovane catalano, che nel frattempo è diventato praticamente un eroe agli occhi di tutta la regione e il vero e proprio simbolo della resistenza all'invasore transalpino.

Per farlo decide perciò di inviare una compagnia numericamente esigua di veterani, confidando non solo sull'effetto sorpresa, ma anche sul loro cinismo e su metodi spietati che non arretrano di fronte a nulla. Una volta arrivata sul posto, infatti, la compagnia inizia a seminare morte per coronare di successo la missione, arrivando a sterminare l'intera famiglia di Bruc e lanciando un preciso segnale alle genti del posto: non si fermeranno di fronte a nulla pur di uccidere il giovane.

© Riproduzione Riservata.