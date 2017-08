Badara Seck/ Il cantante senegalese duetterà con Massimo Ranieri (Sogno o son desto 3)

Sogno e son desto 3, Badara Seck

Badarà Seck è uno dei maggiori cantanti senegalesi che possiamo annoverare sul nostro territorio. In giro per il mondo a cavallo della propria voce e solarità, è direttore artistico di Come to my home, un progetto musicale che unisce artisti di culture differenti voluto dall'intellettuale marocchino Driss Aloui. La presenza di Badarà Seck in Italia e nel mondo conta su diverse apparizioni e concerti, fra cui anche il recente ciclo di live che si è tenuto a Firenze grazie al Festival au Desert. L'edizione toscana del Festiva di musica africana ha unito infatti Badarà Sech ed altri artisti a luglio, sul palco della piazza Ognissanti. Il cantante ha duettato con Afel Bocoum Fadimata Walet Oumar in seguito alla conclusione dell'incontro Caravane pour la Paix. Questa sera, sabato 19 agosto 2017, lo rivedremo invece in una delle sue esibizioni al fianco di Massimo Ranieri, grazie alla replica del programma Sogno e Son Desto 3.

IL DUETTO CON MASSIMO RANIERI

A Sogno e Son Desto 3, rivedremo Badarà Seck in un assaggio della musica africana, un duetto che Massimo Ranieri ha realizzato in tutte e tre le edizioni del suo show. La loro Rumba degli Scugnizzi ha conquistato il pubblico presente in studio, che ha richiesto immediatamente un bis. Ranieri e Seck hanno tra l'altro affrontato diverse tournée teatrali insieme e la loro reunion sulla pista dello shwo di Rai 1 non ha potuto che spingere il conduttore ad esibirsi nel tip tap. Dopo il consueto e nuovo cambio d'abito, Massimo Ranieri si è infatti lanciato nel duetto con Badarà Seck e con il supporto del corpo di ballo, subito dopo la performance de Il Volo. La sinergia fra Ranieri e Seck è visibile anche in questa nuova reunion, in cui li ritroviamo gomito a gomito in perfetta armonia. Le due voci, così diverse eppure affini, si uniscono in uno dei momenti cult dello spettacolo del cantautore italiano.

LA VITA

Nato da una famiglia di sapienti secondo la tradizione senegalese, Badarà Seck inizia a girare il mondo fin dalla più tenera età ed inizia a far conoscere la propria voce grazie alle sue storie. Badarà fa infatti parte dei Griots, delle figure erranti che secondo la cultura senegalese tramandano tradizioni e storia locale. Il giovane cantante si dirigerà molto presto verso il mondo della musica, iniziando a comporre canzoni e diventando a tutti gli effetti un musicista. E' grazie alla sua voce, piena, solare e particolare, che Badarà Seck verrà chiamato per un ruolo importante: sostituire la voce di Miriam Makeba, la solista di Messa Luba. Si esibirà in seguito al fianco del gruppo Penc, sia in Italia che in Africa, partecipando alla realizzazione degli ultimi lavori di Massimo Ranieri su consiglio di Mauro Pagani.

