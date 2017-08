Belen Rodriguez/ Da Ibiza al piccolo schermo di Canale 5, la nuova stagione della showgirl

Belen Rodriguez, Facebook

LA SHOWGIRL TORNA “A TU SI QUE VALES", MA…

Per Belen Rodriguez le vacanze potrebbero già essere agli sgoccioli, dal momento che nei prossimi giorni dovrebbero avere inizio le riprese per “Tu si Que Vales”, il programma di canale 5 che, per la gioia dei tanti fan, riporterà la showgirl a settembre sul piccolo schermo. L’argentina, in questa nuova avventura, non sarà più affiancata da Simone Rugiati, ma avrà al suo fianco due nuovi cavalieri d’eccezione: Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Confermatissima, invece, la giuria, che sarà composta da Maria De Filippi, Mara Venier, Gerry Scotti, Rudi Zerbi e Teo Mammuccari. Per questa nuova edizione, naturalmente, Belen si è preparata al meglio, ricaricando le pile in quel di Ibiza, dopo aver concluso la stagione di Canale 5 come co-conduttrice di Selfie –le cose cambiano. Probabilmente, però, l’argentina dovrò dire addio al fortunato format condotto da Simona Ventura, dal momento che Canale 5, nei suoi palinsesti, non ha ancora in programma di girare una terza edizione. Quali saranno i nuovi progetti della showgirl?

HATERS VS BELEN, MA IL SUO “ESERCITO” RISPONDE

Come ogni celebrità che si rispetti, Belen Rodriguez è amata e odiata, e questo aspetto della sua popolarità è ingigantito dai social, dove ogni giorni centinaia di detrattori fanno sentire la loro voce per dissentire sul suo modo di vivere. Al centro degli attacchi, come sempre, i suoi outfit, considerati eccessivamente sexy, ma nel mirino degli haters, molto spesso, è finito anche il suo rapporto con il piccolo Santiago, che in maniera del tutto involontaria è diventato il bersaglio preferito dell’odio sui social. Nelle ultime ore, però, l’ennesimo attacco ai danni della showgirl è stato prontamente arginato dall’arrivo dei suoi sostenitori, che con una serie di commenti mirati sono riusciti a respingere le accuse. Ecco alcuni post: “Ma io mi chiedo perché farsi sempre profili fake??? Ma non vi vergognate... la poracitudine dilaga!!!” , “@belenrodriguezreal sei una signora fai bene ad ignorare certi commenti fatti da persone inutili!!!”. L’esercito dei fan di Belen riuscirà a mettere fine agli attacchi?

© Riproduzione Riservata.