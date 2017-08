Bobo Vieri e Costanza Caracciolo / Stanno insieme? L'ex bomber "beccato" con un'altra velina

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo (Spy)

Bobo Vieri e la passione per le veline, la storia continua. Dopo Elisabetta Canalis e Melissa Satta sembra infatti essere arrivata la tripletta per il bomber. L'ex calciatore è stato infatti fotografato alle Baleari con Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia La Notizia. I due, stando alle indiscrezioni del settimanale Spy, starebbero approfondendo la loro conoscenza e in questi giorni ci sarebbe stato anche il primo bacio. "La coppia dell'estate" sarebbe nata a Milano Marittima, località in cui Bobo Vieri è di casa e dove quest'anno ha organizzato la sua Bobo Summer Cup, una competizione di beach soccer alla quale hanno partecipato tanti amici e campioni del mondo del calcio. Proprio lì Bobo e Costanza avrebbero iniziato la loro lunga estate insieme, proseguita dopo alle Baleari.

VIERI "CI RICASCA" E PERDE LA TESTA PER UN'ALTRA VELINA

Nel frattempo Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, che pure sono molto attivi sui social, non si sono "scoperti" e, pur non essendo state rese note immagini particolarmente spinte, c'è chi giura che tra i due possa essere nato un vero e proprio amore. A raccontare la loro storia il giornalista Gabriele Parpiglia: "Dopo un lungo corteggiamento, durato un mesetto, è sbocciato un nuovo flirt in questa estate piena di colpi di scena. Quello che ho scritto non può essere smentito (avrei altre milioni di info, mi fermo qui). I due stanno trascorrendo le vacanze negli appartamenti Ikebana, sempre a Ibiza, per questo Bobo manca dalla sua formentera ma arriverà a breve, prestissimo. Il flirt è nato, per dover di cronaca, a Milano Marittima. Ma è sbocciato alle Baleari. Qui i tramonti fanno cose pazzesche".

