Cristian Imparato/ Foto, la trasformazione dopo "Io Canto" e l'abuso di farmaci per amore

Cristian Imparato ieri e oggi

Tutti ricorderete Cristian Imparato lo storico vincitore della prima edizione di Io Canto nel 2010. Oggi il ragazzo palermitano, ventuno anni, è totalmente cambiato sotto l'aspetto fisico. Gli occhiali sono sostituiti ormai dalle lentine e la struttura corporea, logicamente, è notevolmente mutata. Tatuaggio sul petto e fisico palestrato, ad oggi sono i segni che più risaltano guardandolo. L'aspetto timido ha lasciato spazio ad un'aria spavalda e ricca di sfida tipica di chi ha fame di successo (Clicca qui per vedere le sue foto). Eppure il vincitore della prima edizione di Io Canto, poco più di un anno fa, ha trascorso davvero un brutto periodo. Questo il post pubblicato su Instagram all'epoca dei fatti: "Non è un bel periodo per quanto riguarda la mia salute perché non sto molto bene ed è giusto che voi ne siate al corrente. Volevo condividere con voi questo mio post per spiegarvi un po’ di cose".

IL GRANDE CAMBIAMENTO DI CRISTIAN IMPARATO

Cristian Imparato ha poi svelato progetti e problemi di salute: "Stiamo cercando di cominciare a fare nuovi progetti e sopratutto nuova musica per quest’estate ma prima di qualsiasi cosa, devo stare bene al 100%. Credo che nessuno qui voglia il mio male, anzi, vedo che vi interessate sempre di più a me e sul mio futuro. Volevo inoltre anche dirvi, che alle mie spalle ho un sacco di gente che sta lavorando per me, che mi aiuta ed aspetta solo un mio via. Io aspetto solo di stare meglio e di iniziare il mio grande cammino verso la vetta! Non dovete preoccuparvi di cosa c’ho e perché sto poco bene, sappiate solo che è tutto risolvibile ma ci vuole del tempo e tanta pazienza". Dopo alcuni mesi il ragazzo spiegò di aver fatto abusi di farmaci dopo una storia d'amore finita. Un crollo verticale che lasciò una brutta ferita nell'anima. Ad oggi, per fortuna, il ragazzo sembra aver superato la bufera e la sua speranza è quella di toccare l'apice del successo continuando con la passione che lo ha consacrato sul piccolo schermo: il canto.

