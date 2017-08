FAR WEST / Su Rete4 l’ultimo film diretto da Raoul Walsh, un classico dei film western (19 agosto)

Far west, su Rete 4

IL CAST

Far West, in onda su Rete 4 sabato 19 agosto alle 21:15, è l'ultimo film del prolifico regista americano Raoul Walsh. Per lui la carriera è iniziata nel 1913, con il film The Pseudo Prodigal, corto drammatico nel quale egli stesso ha una parte, ed è terminata con questo film nel 1964, dopo 126 film distribuiti in tutto il mondo. Nel cast spicca Troy Donahue nei panni del protagonista. Uomo dal fascino e dalla bravura indiscutibile ha recitato in moltissimi film, tra cui il Padrino Parte II di Coppola, nel quale, curiosamente, interpreta un personaggio che porta il suo vero nome: Merle Johnson. Tra gli attori Diana McBAin, James Gregory e Suzanne Pleshette, nota per aver recitato, l'anno precedente, ne Gli Uccelli di Hitchcock. La colonna sonora è firmata da Max Steiner, immenso compositore noto anche per le musiche di Casablanca e Via con Vento, nonché per il recente The Departed di Martin Scorsese. La fotografia, invece, è di William Clothier, noto per la fotografia ne La battaglia di Alamo (1960) e L'uomo che uccise Liberty Valance (1962).

LA TRAMA

Il giovane e piacente tenente Matthew Hazard (interpretato da Troy Donahue) è fresco d'accademia di West Point e viene inviato a Fort Discovery, situato al confine tra Stati Uniti e Messico. E' il 1884 e le condizioni al forte non sono delle migliori: i soldati sono indisciplinati, i dissensi sono notevoli e gli scontri con i pellerossa sono all'ordine del giorno. Il tenente Hazard è in serie difficoltà nel mantenere il giusto equilibrio al forte, anche per alcuni scontri con il primo tenente Lenny Mainwarring (interpretato da William Reynolds), della cui moglie Kitty (Suzanne Pleshette) si innamora perdutamente. In suo aiuto arriva anche il generale Quaint (i cui panni sono vestiti da James Gregory). Al suo seguito c'è un ampio squadrone e la loro missione è quella di attaccare la tribu pellerossa di Falco Nero. Ma con lui giunge al Fort Discovery anche la bellissima nipote Laura Frelief (interpretata da Diana McBain). La battaglia guidata dal generale Quaint, però, si rivela cruenta e si contano numerose perdite da entrambe le parti. Per questo motivo il generale maggiore capisce che è necessario trovare una strada differente per risolvere il problema e quindi opta per una trattativa. A condurla sarà proprio il tenente Hazard, da un lato perché è il più promettente tra le forze in campo a disposizione di Quaint e dall'altro per allontanarlo almeno per un po' dal forte. La trattativa sarà conclusa il maniera positiva e per questo motivo il tenente Hazard guadagna una promozione e una medaglia. La storia è arricchita anche da colpi di scena, un amore proibito per il giovane tenente e un arrivo inatteso al forte: una carovana carica di prostitute.

