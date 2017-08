FEDEZ/ "Grazie mamma!" dopo i record di Comunisti col Rolex

Fedez e J-Ax in uno scatto promozionale

Estate da record per Fedez e J-Ax, che all'indomani del grande successo di Comunisti col Rolex si godono meritate vacanze. I ringraziamenti sono arrivati su Facebook: "Senza pagare conquista il quarto disco di platino", scrive Federico Lucia alias Fedez su Facebook. "Il progetto Comunisti col Rolex arriva a quota 18 dischi di platino. Ringrazio il mio amico Alessandro detto J-Ax, per me è stato un vero onore poter lavorare con una vera leggenda, un vero amico con cui ne ho passate veramente tante". Poi si rivolge direttamente a lui: "Mi hai aiutato più di quanto immagini amico mio. Ringrazio mia madre che da cinque anni lavora insieme a me, gestisce un'azienda, dei dipendenti e gli artisti come una vera guerriera. Siamo partiti veramente dal niente, con la fame di chi si vuole prendere tutto e l'abbiamo fatto. Non te lo dico spesso (tipo una volta ogni due anni) ma lo sai che ti voglio bene. Ringrazio tutta Newtopia per la passione e il sudore che ci mettono ogni giorno. Ringrazio voi perché ogni volta che respiro l'aria del baratro siete lì a tendermi la mano e a dirmi 'arriverà il momento ma non oggi'".

"MI FA MALE IL MONDO"

Fedez esprime il suo cordoglio per le vittime di Barcellona su Instagram. Lo fa citando Gaber: "E non riesco a trovar le parole per chiarire a me stesso e anche al mondo cos'è che fa male… mi fa male il mondo". Chiara Ferragni si è unita alla dedica, citando lo stesso verso tratto dalla canzone-prosa del cantautore milanese. I due sono insieme a Los Angeles, città adottiva della fashion blogger. Non è dato sapere come stiano trascorrendo il weekend. Il rapper è in cerca di spunti: "Siccome dovevamo andare in Polinesia, ma alla fine non ci possiamo andare – ha spiegato nella sua ultima Story – volevo chiedervi: cosa possiamo fare?".

