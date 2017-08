GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni e concorrenti: Jeremias Rodriguez, uno spirito libero fra i "reclusi"

Grande Fratello Vip 2017

In attesa di approdare al Grande Fratello vip, Cecilia e Jeremias Rodriguez si godono le meritate vacanze. I due fratelli della più nota Belen Rodriguez, infatti, continuano a condividere, sui solo profili social, gli aggiornamenti del periodo di relax che si sono concessi nel corso della pausa estiva, forse in vista dei tanti impegni che li attendono da qui a breve. Una delle ultime foto condivise su Instagram da Jeremias, in particolare, mostra i due concorrenti sulla prua di una barca, mentre si lasciano immortalare da uno scatto fotografico. “La vida está hecha de momentos... #sivive”, scrive il futuro inquilino e lo scatto, commentato anche da sua madre, Veronica Cozzani, ha fatto il pieno di like. Ciò che traspare dalla foto, però, è che Jeremias, così come sua sorella, è uno spirito libero: riuscirà a resistere fra le quattro mura del reality delle celebrità? Se vi siete persi il suo post e il commento di mamma Veronica, potete cliccare qui.

IL CAST, FRA CONFERME E SMENTITE

Manca ancora qualche settimana alla prima puntata del Grande Fratello vip 2017, ma sui social continua a impazzare il toto nomi sui possibili concorrenti pronti a varcare la porta rossa. A rendere note le identità degli aspiranti inquilini, di recente, è stato Alfonso Signorini, che direttamente dalle pagine del settimanale Chi ha confermato (e smentito) alcuni rumors che si sono diffusi negli ultimi giorni sulla rete. Di conseguenza, salvo smentite dell’ultimo minuto e cambi di rotta, dovrebbero partecipare al reality delle celebrità Giulia Le Lellis, Aida Yespica, Simona Izzo, Daniele Bossari, Marco Pradolin, Gianluca Impastato, Jeremias Rodriguez, fratello della più nota Belen, in coppia con sua sorella Cecilia, Verionica Angeloni, Carmen Di Pietro, il volto noto di Uomini e Donne Luca Onestini, Serena Grandi, Stefano Sala. Fra i nomi non ancora confermati, invece, segnaliamo Elettra Lamborghini, la cui presenza nel reality di Canale 5 è ancora un’incognita.

