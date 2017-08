IL SEGRETO / Anticipazioni 19 agosto: Nestor attende la morte di Hernando...

Il Segreto

L'INVITO ROMANTICO DI CRISTOBAL

Non c'è pausa nella programmazione de Il Segreto che anche questa sera tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dalla vera fissazione di Cristobal Garriguese nei confronti di Emilia: dopo essersi liberato di Alfonso, il figlio illegittimo di Cristobal Castro si preparerà a compiere la sua prossima mossa, invitando una locandiera ad una cena romantica. Il suo obiettivo sarà di instaurare insieme a lei una vera relazione sentimentale anche se questi propositi potrebbero essere rovinati dalla grande scoperta di Donna Francisca, secondo la quale il figliastro è completamente impotente. Per il terribile individuo potrebbe presto aggiungersi un altro problema: Raimundo ha accettato la carica di Intendente e ha fatto ritorno a Puente Viejo, tra l'entusiasmo di tutto i compaesani. Il Governo potrebbe avere finalmente un delegato giusto e imparziale, pronto a difendere gli amici dai soprusi. Anche la Montenegro potrà beneficiare di questa sua nuova carica?

ANTICIPAZIONI 19 AGOSTO: NESTOR PERDE LA PAZIENZA?

Nelle ultime puntate de Il Segreto il potere di Cristobal Garriges sembra essere destinato a diminuire, anche grazie alla nuova carica di Intendente assunta da Raimundo. Ma per un villain che va, ce n'è un altro che arriva: è questo il caso di Nestor, sempre più antagonista di Hernando e vero incubo per Camila. La cubana ha cercato di liberarsi del suo ex fidanzato assecondando la sua richiesta ma questo suo tentativo non è servito a nulla: Nestor attenderà con impazienza la morte di Hernando, convinto che per lui non ci sia più futuro. E con il passare dei giorni il suo comportamento comincia a destare persino maggiore preoccupazione: Camila farà bene a restare in guardia? In un episodio ricco di tristi avvenimenti, ci sarà spazio per il buonumore grazie a Dolores: la matriarca dei Miranar continua a dirsi certa che Gracia e Hipolito debbano darle un nipotino e per raggiungere il suo obiettivo chiamerà in causa anche il dottor Moliner. Lucas avrà una proposta interessante: basterà per realizzare il desiderio di nonna Dolores?

