IL SEGRETO DI CLARA / Emmanuelle Vaugier nel film thrilles su Rai2 oggi (19 agosto)

Il segreto di Clara, questa sera su Rai2

IL CAST

Il segreto di Clara è un piacevole film thriller del 2013, che Rai2 trasmetterà sabato 19 Agosto in prima serata, per le 21.20. Si tratta di un progetto di produzione statunitense, sotto la regia di un Andrew C. Erin; tra i personaggi principali, notiamo i volti di attori come Eva Link, Richard Ruccolo e Emmanuelle Vaugier, che ha recitato in numerose pellicole per la tv e per il cinema e in alcune serire di successo come The Mentalist. Il titolo originale della pellicola è Clara's Deadly Secret, si tratta di un film adatto per passare una serata diversa all'insegna del brivido e del paranormale: per veri appassionati del genere.

LA TRAMA

La trama di questo film verte intorno ad una famiglia come tante altre, la famiglia Clayton. La famiglia è composta da ben quattro componenti: i genitori Helen e Mike e due figlie adolescenti, Emma e Kate. I coniugi Clayton, stanchi della vita talvolta troppo opprimente della città di Boston, decidono di trasferirsi finalmente in una casa di campagna, per godersi un buon clima familiare e per far crescere le proprie figlie in un ambiente migliore. Si tratta di una casa ubicata nel paese di origine di Helen, in cui ha passato gran parte della sua infanzia ed adolescenza. La famiglia, nonostante qualche piccolo ostacolo iniziale dovuto ai cambiamenti repentini, tuttavia si adatta facilmente alla nuova vita che la attende.

Tutto sembrerebbe proseguire per il meglio se non fosse per qualche piccolo, inquietante dettaglio. Pare che la casa che hanno scelto di abitare sia stato il luogo di un increscioso quanto misterioso incidente, che ha provocato la scomparsa improvvisa di una ragazzina di nome Clara. Helen, che in passato ha esercitato come detective, pare non preoccuparsene più di tanto inizialmente. Le cose degenerano quando Kate, la più piccola delle due figlie, inizia a parlare e a stringere un'amicizia con un'amica immaginaria, il cui nome è proprio Clara. I coniugi Clayton, almeno al principio, suppongono sia normale per una bambina avere degli amici immaginari.

Le cose degenerano quando Helen, trovando alcune pagine di un vecchio giornale di cronaca, non viene a sapere del crimine avvenuto in quella casa: per proteggere la propria vita e quella dei familiari, Helen decide di mettere le proprie abilità di detective in atto per risolvere quel caso rimasto incompiuto, cercando di dare quella serenità che evidentemente Clara cerca da tempo. Come andrà a finire? Riuscirà Helen a salvare la vita di sua figlia?

