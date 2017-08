IL TEMPO DEL CORAGGIO E DELL'AMORE / Diretta streaming e anticipazione puntata 19 agosto: finale di stagione

Il tempo del coraggio e dell'amore

Sta andando in onda su La5 il finale di stagione della miniserie Il tempo del coraggio e dell'amore, l'ottava nel nostro paese. Questa serie spagnola del 2013, titolo originale El tiempo entre costuras, ha avuto un grandissimo successo nel nostro paese tanto che la rete Mediaset ha deciso di riproporla in prima serata durante questa calda estate del 2017. Va ricordata anche la differente divisione scelta tra il nostro paese e la Spagna, se in quella originale un episodio durava 75 minuti e portava a 11 episodi totali in Italia invece abbiamo episodi da 90 minuti e quindi un totale di 8. Stasera va in onda appunto l'ottavo e conclusivo. La serie Il tempo del coraggio e dell'amore va in onda su La5, ma potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 AGOSTO

Cosa accadrà nella puntata finale di Il tempo del coraggio e dell'amore? Sira è pronta per tornare a Madrid dopo che a Lisbona in Portogallo è riuscita ad avvicinarsi molto a Da Silva. Questo però deciderà di provare ad eliminarla dopo che per un solo particolare è stato messo alla prova. Marcus Logan invece non ha voluto lasciare il Portogallo per lei però appena sa che sta rischiando la vita corre verso di lui e cerca di aiutarla, mettendola al salvo dalle brutte intenzioni di Da Silva. Ci riuscirà? Sicuramente molto verterà su questo e saranno diversi i colpi di scena. Sarà una puntata adrenalinica con tantissimi colpi di scena e diversi momenti che ci porteranno a vivere situazioni che portano verso strade differenti. I social network saranno poi a disposizione degli utenti per giudicare proprio questo finale e per far capire agli autori cosa è piaciuto e cosa meno.

